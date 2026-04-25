Trump: "Queremos superar a China en la industria"

El presidente Donald Trump declaró este sábado que Estados Unidos tiene como objetivo "superar a China en la industria", señalando las criptomonedas y la inteligencia artificial como los dos pilares de esa competencia estratégica.

"Queremos superar a China en la industria. Estamos liderando en cripto. Estamos liderando en IA. Y realmente siento que tengo una obligación como presidente de asegurarme de que todas nuestras industrias funcionen bien", afirmó Trump, según declaraciones difundidas por la cuenta oficial Rapid Response 47 de la Casa Blanca.

El mandatario subrayó que las criptomonedas han dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en algo "mainstream": "Los bancos las tienen. La gente las tiene", dijo, justificando así el respaldo institucional de su administración al sector.

Sobre inteligencia artificial, Trump fue categórico: "Estamos liderando a China por mucho en IA", reafirmando una postura que ya había expresado en febrero de este año en una entrevista con NBC News, donde también anticipó que la IA superará en impacto a Internet.

Estas declaraciones llegan en un momento de escalada en la rivalidad tecnológica entre ambas potencias. El pasado 17 de abril, el asesor de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios, acusó a entidades chinas de llevar a cabo "campañas a escala industrial" para robar modelos de IA estadounidenses, mientras la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad legislación para sancionar ese tipo de prácticas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la competencia con China en inteligencia artificial en términos de "aprobado o reprobado", calificando la IA como "la industria más grande que nadie haya visto".

La administración Trump ha respaldado sus palabras con medidas concretas desde el inicio de su segundo mandato.

En marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que creó la Reserva Estratégica de Bitcoin, financiada con activos confiscados en procesos judiciales y sin costo para los contribuyentes.

Además, firmó la Ley GENIUS, el primer marco regulatorio estadounidense para las denominadas monedas estables.

En materia de inteligencia artificial, la Casa Blanca publicó el 17 de abril un marco de política de IA que busca centralizar la regulación federal y evitar una fragmentación de leyes estatales que frene la competitividad frente a Pekín.

La administración también atrajo más de 2,7 billones de dólares en inversiones tecnológicas, incluyendo 90,000 millones en el estado de Pensilvania.

China, por su parte, denunció las acciones estadounidenses en inteligencia artificial como una "supresión" de su desarrollo tecnológico.

Expertos del sector evaluaron en abril que los modelos de IA chinos se encuentran "meses por detrás" de los estadounidenses, aunque Pekín mantiene ventajas en reservas de talento y capacidad eléctrica para centros de datos.

El peso diplomático de las declaraciones de Trump se verá puesto a prueba en las próximas semanas: el mandatario tiene prevista una reunión con el presidente chino Xi Jinping en Pekín los días 14 y 15 de mayo, donde la tecnología y el comercio serán los temas centrales de la agenda.