Destituyen a Alfredo López como director de la Unión Eléctrica y lo mandan al Ministerio de Economía

Alfredo López Valdés fue removido de la dirección general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y designado director de energía del Ministerio de Economía y Planificación, según confirmó el propio funcionario en una entrevista de televisión cubana transmitida en la Mesa Redonda.

El cambio generó especulación en medios y círculos periodísticos antes de que López Valdés lo confirmara públicamente.

Fue el propio López Valdés quien despejó las dudas: "Acabo de ser designado director de energía del ministerio de economía, comienzo el lunes. El lunes es la nueva tarea. Sigue en el mundo de los eléctricos, si la energía incluye no solo la electricidad, incluye el combustible".

En su nuevo rol, el funcionario tendrá a cargo la planificación y el control del plan de la actividad energética en general.

"Las funciones del Ministerio de Economía son planificación, el plan y el control del plan. En este caso sería de la actividad de energía en general", explicó.

López Valdés describió su función como garantizar que la política de desarrollo de la industria eléctrica se aplique en todas las ramas de la economía: "Ser director de energía del Ministerio de Economía y Planificación es también cómo asumir que se aplique en todas las ramas de la economía la política o la estrategia de desarrollo de la industria eléctrica".

El funcionario reconoció la gravedad del momento: "Hay que entender el momento tan difícil que estamos viviendo con la energía", y añadió que la planificación debe servir para que "la poca que haya se ponga en el mejor de los lugares, en el que dé más".

López Valdés había asumido la dirección de la UNE en octubre de 2022, tras la destitución del anterior director Jorge Armando Cepero Hernández, también en medio de la crisis energética.

Su sustituto al frente de la UNE es Rubén Campos Olmo, quien dirigía la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas.

El nombramiento de Campos Olmo se anunció el 21 de marzo durante el acto de celebración del 38 aniversario de la institución.

El traslado se produce en uno de los peores momentos del sistema eléctrico cubano. El viernes los apagones superaron los 1,333 MW de afectación máxima, y este sábado ocurrió un Disparo Automático por Frecuencia en La Habana, el sexto registrado en lo que va de 2026.

Durante su gestión en la UNE, López Valdés supervisó la instalación de más de 50 parques fotovoltaicos y 1,000 MW de capacidad solar en un solo año, aunque el deterioro del sistema termoeléctrico continuó agravándose.

En enero-marzo de 2026, Cuba sufrió al menos tres colapsos totales del sistema eléctrico nacional, incluyendo uno de 29 horas el 16 de marzo.

Al ser preguntado qué siente cuando se va la corriente en su propia casa, López Valdés respondió sin rodeos: "No, la corriente que no he hecho lo suficiente para que haya más. Es lo que me vuelvo a pensar".