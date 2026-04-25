Destituyen a Alfredo López como director de la Unión Eléctrica y lo mandan al Ministerio de Economía

Alfredo López Valdés fue removido de la dirección general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y designado director de energía del Ministerio de Economía y Planificación, según confirmó el propio funcionario en una entrevista de televisión cubana transmitida en la Mesa Redonda.
El cambio generó especulación en medios y círculos periodísticos antes de que López Valdés lo confirmara públicamente.
Fue el propio López Valdés quien despejó las dudas: "Acabo de ser designado director de energía del ministerio de economía, comienzo el lunes. El lunes es la nueva tarea. Sigue en el mundo de los eléctricos, si la energía incluye no solo la electricidad, incluye el combustible".
En su nuevo rol, el funcionario tendrá a cargo la planificación y el control del plan de la actividad energética en general.
"Las funciones del Ministerio de Economía son planificación, el plan y el control del plan. En este caso sería de la actividad de energía en general", explicó.
López Valdés describió su función como garantizar que la política de desarrollo de la industria eléctrica se aplique en todas las ramas de la economía: "Ser director de energía del Ministerio de Economía y Planificación es también cómo asumir que se aplique en todas las ramas de la economía la política o la estrategia de desarrollo de la industria eléctrica".
El funcionario reconoció la gravedad del momento: "Hay que entender el momento tan difícil que estamos viviendo con la energía", y añadió que la planificación debe servir para que "la poca que haya se ponga en el mejor de los lugares, en el que dé más".
López Valdés había asumido la dirección de la UNE en octubre de 2022, tras la destitución del anterior director Jorge Armando Cepero Hernández, también en medio de la crisis energética.
Su sustituto al frente de la UNE es Rubén Campos Olmo, quien dirigía la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas.
El nombramiento de Campos Olmo se anunció el 21 de marzo durante el acto de celebración del 38 aniversario de la institución.
El traslado se produce en uno de los peores momentos del sistema eléctrico cubano. El viernes los apagones superaron los 1,333 MW de afectación máxima, y este sábado ocurrió un Disparo Automático por Frecuencia en La Habana, el sexto registrado en lo que va de 2026.
Durante su gestión en la UNE, López Valdés supervisó la instalación de más de 50 parques fotovoltaicos y 1,000 MW de capacidad solar en un solo año, aunque el deterioro del sistema termoeléctrico continuó agravándose.
En enero-marzo de 2026, Cuba sufrió al menos tres colapsos totales del sistema eléctrico nacional, incluyendo uno de 29 horas el 16 de marzo.
Al ser preguntado qué siente cuando se va la corriente en su propia casa, López Valdés respondió sin rodeos: "No, la corriente que no he hecho lo suficiente para que haya más. Es lo que me vuelvo a pensar".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Cuba y Cambios en la Dirección de la UNE
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue destituido Alfredo López como director de la Unión Eléctrica de Cuba?
Alfredo López Valdés fue removido de su cargo como director de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en medio de una grave crisis energética que afecta al país. Durante su gestión, aunque se instalaron más de 50 parques fotovoltaicos, el sistema eléctrico sufrió varios colapsos, incluidos apagones totales. Ahora ha sido nombrado director de energía del Ministerio de Economía y Planificación.
¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano atraviesa su peor crisis histórica, con déficits de generación que han superado los 1,800 MW. Los apagones son frecuentes y prolongados, afectando la vida cotidiana de millones de cubanos. La falta de mantenimiento y obsolescencia de las plantas termoeléctricas, junto con la escasez de combustible, han exacerbado la situación.
¿Quién es el nuevo director de la Unión Eléctrica de Cuba?
Rubén Campos Olmo es el nuevo director de la Unión Eléctrica de Cuba. Anteriormente dirigía la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, una planta que ha enfrentado múltiples fallos y averías. Su nombramiento ha generado incredulidad entre la población debido a la crisis energética actual.
¿Qué desafíos enfrenta Rubén Campos Olmo como director de la UNE?
Rubén Campos Olmo enfrenta el desafío de estabilizar un sistema eléctrico al borde del colapso. Bajo su dirección, la CTE Antonio Guiteras sufrió numerosas fallas, y ahora deberá gestionar un sistema nacional con déficits crónicos de generación, apagones masivos y una infraestructura energética en deterioro.
¿Cuál ha sido el impacto de la crisis eléctrica en la población cubana?
La crisis eléctrica en Cuba ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida de la población. Los apagones prolongados han afectado actividades económicas, conservación de alimentos y servicios básicos, generando un profundo descontento social. Las protestas y cacerolazos son frecuentes en respuesta a la falta de electricidad, y la frustración se ha incrementado debido a la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.
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