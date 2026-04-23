Destituyen a secretario de la Marina de EE.UU. tras tensiones con Pete Hegseth

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El Pentágono anunció este miércoles la salida inmediata de John C. Phelan como secretario de la Marina de Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer jefe de un servicio militar en ser removido durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó la destitución mediante una publicación en la red social X: "El secretario de la Marina John C. Phelan está dejando la administración, con efecto inmediato".

En el mismo comunicado, Parnell agregó: "En nombre del secretario de Guerra y el vicesecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

Según seis fuentes familiarizadas con el asunto citadas por CNN, a Phelan se le dio la opción de renunciar o ser despedido, sin que se aclarara cuál de las dos vías eligió.

Phelan, empresario financiero sin experiencia naval previa, había sido juramentado como el 79º secretario de la Marina el 25 de marzo de 2025, tras ser confirmado por el Senado con un voto bipartidista de 62-30. Estuvo en el cargo poco más de un año.

Las tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth y el vicesecretario Stephen Feinberg se atribuyen al apoyo de Phelan a un nuevo acorazado y a sus dificultades para aumentar la construcción naval, una prioridad de la administración Trump.

Con el tiempo, Phelan fue perdiendo responsabilidades clave: Feinberg asumió los programas de submarinos y la Oficina de Presupuesto tomó el control de la construcción naval.

Hegseth ya había despedido al jefe de staff de Phelan, Jon Harrison, en octubre de 2025, y fuentes lo describieron como "desconectado" del servicio naval.

La destitución ocurrió apenas un día después de que Phelan hablara ante periodistas en la conferencia Sea-Air-Space de la Navy League —la mayor conferencia de temática naval del país— donde presentó una propuesta de presupuesto de 378,000 millones de dólares.

"Este es un presupuesto impulsado por la estrategia", declaró Phelan en un comunicado de prensa durante el evento.

El momento de la salida es especialmente sensible: la Marina de EE.UU. ejecuta desde el 13 de abril un bloqueo naval sin precedentes a los puertos iraníes, en el marco de la guerra entre Washington y Teherán, habiendo interceptado más de 25 buques comerciales hasta el 19 de abril.

Hung Cao, subsecretario de la Marina, fue designado secretario interino en sustitución de Phelan. Cao es un refugiado vietnamita llegado a Estados Unidos en 1975 y veterano de 32 años de servicio en la Marina, confirmado en su cargo el 1 de octubre de 2025.

La remoción de Phelan se enmarca en una pauta más amplia de la administración Trump de depurar altos funcionarios civiles y militares del Pentágono.

Hegseth, desde su llegada, ha impulsado una reestructuración del Departamento de Defensa —rebautizado internamente como "Departamento de Guerra"— que ha incluido el despido de generales de cuatro estrellas y funcionarios civiles acusados de no alinearse con la agenda de la administración.

El almirante Mark Montgomery, analista de defensa, fue crítico con la gestión del funcionario saliente: "No fue un secretario de servicio exitoso. Demasiadas de sus buenas ideas no se desarrollaron suficientemente y sus malas ideas están dañando a la fuerza".

La destitución de Phelan se produce una semana antes de que Hegseth comparezca ante el Congreso para defender un presupuesto de defensa propuesto de 1.5 billones de dólares.