¡Falta un día! Todo listo para el concierto de Jacob Forever en el Watsco Center de Miami

Este sábado 25 de abril, Jacob Forever subirá al escenario del Watsco Center de Coral Gables, para ofrecer un concierto en el que celebrará su carrera artística, sin duda alguna un evento muy especial en toda su trayectoria.

Falta solo un día para que el Watsco Center con capacidad para más de 6,000 personas abra sus puertas al reguetonero cubano y sus fanáticos.

El propio artista reconoció la magnitud del reto cuando anunció el evento en febrero. "Como único puedo lograr eso con la bendición de Dios y el apoyo de mi público, serio", dijo visiblemente emocionado en el video de anuncio dejando todo en manos de su público.

El cartel de artistas invitados es uno de los más sólidos que ha reunido Jacob Forever en un solo escenario. Alexander Delgado, El Chacal, Dany Ome, Kevincito El 13, Wow Popy y Divan están confirmados para acompañarlo. El cantante agradeció públicamente a todos ellos con su frase característica: "Gracias a todos por decir presente TAMOARRIBA".

Jacob Forever lleva más de dos décadas en la música. Integró Gente de Zona durante aproximadamente diez años antes de lanzar su carrera solista en 2015 con el álbum "El Inmortal". Su tema "Hasta que se seque el Malecón", lanzado ese mismo año, lo catapultó al reconocimiento internacional, incluyendo el Latin AMA a Mejor Artista Nuevo Urbano en 2016 y un contrato con Sony Music US Latin.

En septiembre de 2025, el artista fue invitado especial en el concierto de los 25 años de Gente de Zona en el Hertz Arena de Florida, ante más de 7,000 personas, lo que confirma su vigencia dentro de la escena de la música cubana y latina.

Las entradas para el concierto de este sábado aún están disponibles. Si deseas escuchar los grandes éxitos del camagüeyano y también los temas más populares de los últimos años la cita es en el Watsco Center.