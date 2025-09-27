Alexander Delgado y Randy Malcom celebran junto a Jacob Forever los 25 años de Gente de Zona en el Hertz Arena

Alexander Delgado y Randy Malcom, están de fiesta y no lo esconden. Este sábado 27 de septiembre celebrarán a lo grande los 25 años de Gente de Zona con un espectacular concierto en el Hertz Arena, en Florida, y contarán con la participación especial de su excompañero Jacob Forever.
“¡Este sábado 27 los esperamos en el Hertz Arena! Acompáñanos a celebrar los 25 años de Gente de Zona. Invitado especial: Jacob Forever. ¡Apúrate que quedan pocos tickets!”, anunciaron emocionados en una publicación en Instagram.
La noticia ha encendido las redes sociales, y las expectativas de los fanáticos están a mil. El reencuentro en el escenario con Jacob Forever promete una vez más ser un viaje a grandes éxitos de Gente de Zona que hicieron bailar a los cubanos, quienes esperan una noche cargada de nostalgia pero también mucho ritmo y sabrosura.
El Hertz Arena, con capacidad para más de 7 mil personas, se prepara para vibrar con los éxitos que han marcado generaciones de cubanos dentro y fuera de la Isla, como “Bailando”, “La Gozadera” y “Traidora”.
Este concierto promete ser otro de los eventos musicales más importantes del año para la comunidad cubana en Estados Unidos, no solo por la música en sí, sino también por reunir en el escenario a tres de los artistas más influyentes del género urbano cubano.
