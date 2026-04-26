Embajador de EE. UU. en Argentina, el cubanoamericano Peter Lamelas confirma su presencia ante la llegada del portaaviones USS Nimitz al Atlántico Sur en medio de tensiones por Malvinas

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, el cubanoamericano Peter Lamelas, confirmó este domingo su presencia en los ejercicios navales conjuntos entre ambas armadas en el Atlántico Sur, al publicar en su cuenta oficial de X: «El USS Nimitz viene al Atlántico Sur y yo estaré allí».

El mensaje fue una respuesta directa al anuncio de las Fuerzas Armadas Argentinas, que informaron que el portaaviones nuclear USS Nimitz, junto a su grupo aeronaval y el destructor USS Gridley, realizará maniobras con la Armada Argentina durante su paso por el Mar Argentino.

Para estos ejercicios, Argentina designó seis unidades de superficie: los destructores ARA Sarandí (D-13) y ARA La Argentina (D-11), las corbetas ARA Robinson (P-45) y ARA Rosales (P-42), y los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena (P-52) y ARA Contraalmirante Cordero (P-54).

También participarán dos helicópteros Sikorsky SH-3H Sea King y dos aeronaves Lockheed P-3C Orión de la Aviación Naval Argentina.

Según medios especializados, los ejercicios se desarrollarán frente a las costas de Necochea y Quequén, en la provincia de Buenos Aires.

El despliegue del USS Nimitz en el Atlántico Sur se produce en un momento de alta tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

El pasado viernes, Reuters filtró un documento confidencial del Pentágono que propone a Trump reconsiderar la neutralidad histórica de Washington sobre las Malvinas como medida de presión contra aliados de la OTAN —en particular el Reino Unido— que no respaldaron operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, no desmintió el memorando y señaló que se ofrecerán «opciones creíbles» al presidente Trump.

El presidente Javier Milei reafirmó que «las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas», mientras el primer ministro británico Keir Starmer rechazó cualquier amenaza y reafirmó la «soberanía indiscutible» basada en la autodeterminación de los isleños.

En ese contexto, la presencia del embajador Lamelas en los ejercicios navales adquiere un peso simbólico significativo.

Lamelas, médico y empresario cubanoamericano nacido en Cuba que llegó a Florida a los cuatro años en un barco de la Cruz Roja, fue designado por Trump el 12 de diciembre de 2024 como parte de una estrategia de colocar cubanoamericanos en posiciones clave de política exterior hacia América Latina, junto a Marco Rubio como Secretario de Estado y Mauricio Claver-Carone como encargado de Asuntos Latinoamericanos.

El propio Lamelas se define como «cubano de nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios».

El sábado, un día antes de confirmar su asistencia a los ejercicios, Lamelas elogió públicamente las reformas del gobierno de Milei al publicar: «El mundo está mirando a Argentina, y le gusta lo que ve. Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando».

El USS Nimitz (CVN-68) es el portaaviones nuclear más antiguo en servicio activo de la Armada de EE.UU., comisionado en 1975. Con 333 metros de eslora, desplazamiento de 104,000 toneladas y propulsión nuclear, puede operar hasta 90 aeronaves y albergar cerca de 6,000 personas.

Previo a su llegada a Argentina, el USS Nimitz realizó ejercicios con la Armada de Chile el pasado miércoles, y posteriormente participará en el ejercicio Southern Seas 2026 frente a Río de Janeiro con la Marina de Brasil, del 11 al 14 de mayo.