Embajador de EE.UU. en Argentina, el cubanoamericano Peter Lamelas, elogia a Milei en medio de tensiones por Malvinas: «Argentina es un socio confiable»

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, médico y empresario cubanoamericano designado por Donald Trump, reafirmó públicamente su respaldo al gobierno de Javier Milei en un mensaje publicado ayer en su cuenta oficial de X, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las Islas Malvinas.

«El mundo está mirando a Argentina, y le gusta lo que ve. Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando», escribió Lamelas, quien añadió que «si se mantiene el camino, llegará mucho».

Las declaraciones se producen en un momento particularmente sensible: el 24 de abril, el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno reafirmaron que «las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas», en respuesta a las tensiones con el Reino Unido.

A ese escenario se suma la divulgación de un supuesto documento interno del Pentágono que evalúa revisar la neutralidad histórica de Washington en el conflicto de soberanía, lo que podría reconfigurar 43 años de statu quo diplomático.

En ese contexto, los elogios de Lamelas a Milei y su caracterización de Argentina como «socio preferido» de Estados Unidos adquieren un peso que va más allá de lo económico y roza el terreno geopolítico del Atlántico Sur.

El diplomático ya había marcado el tono el 14 de abril, durante su participación en el AmCham Summit celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde definió su misión como «trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido».

En ese foro empresarial, Lamelas afirmó que Argentina atraviesa «el momento más dinámico de la relación» bilateral y que «el capital responde a condiciones, a señales», destacando que el país exhibe hoy «rumbo, orden y transparencia».

El embajador fue específico sobre los activos estratégicos argentinos: «Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con gran capacidad de salir adelante».

Sobre la sintonía entre Trump y Milei, Lamelas fue directo: «Esto no es ideología, es crecimiento, es desarrollo».

Lamelas también destacó el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ATI), firmado en 2024, como un instrumento que «elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y manda un mensaje muy claro: afirma que Argentina está lista para competir con los mejores».

La embajada de EE.UU. ha brindado asistencia a más de 2,400 empresas estadounidenses interesadas en oportunidades de negocio en Argentina, según precisó el propio Lamelas.

Nacido en Cuba, Lamelas llegó a Florida a los cuatro años en un barco de la Cruz Roja y se define como «cubano de nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios».

Su nombramiento forma parte de una estrategia de Trump de colocar cubanoamericanos en posiciones clave de política exterior hacia América Latina, junto a Marco Rubio como Secretario de Estado y Mauricio Claver-Carone como encargado de Asuntos Latinoamericanos.

El 23 de abril, el subsecretario de Estado Thomas G. DiNanno también reforzó la sintonía bilateral en materia de seguridad, reconociendo el compromiso argentino contra el terrorismo respaldado por Irán y anunciando asistencia en equipamiento militar y ciberdefensa.