Victoria Cantero, una joven catalana de 34 años residente en Cambrils, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su asombroso parecido con Georgina Rodríguez, y ahora ha revelado las situaciones más surrealistas que ha vivido a causa de esa semejanza, incluyendo el contacto de un futbolista muy conocido que le propuso tener una relación.
El caso de Victoria explotó en redes tras un clip del podcast de TikTok @srwolfhub, publicado el pasado 14 de abril, que superó las 961,500 visualizaciones, 20,700 likes y más de 3,600 compartidos en apenas unos días.
En ese video de 54 segundos, Victoria desvela que desde que subió su primer contenido en TikTok las confusiones con la prometida de Cristiano Ronaldo no han parado. Su popularidad creció tanto que el pasado martes fue entrevistada en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, donde terminó de contar toda la verdad sobre su insólita vida como doble involuntaria.
Entre las anécdotas más llamativas que ha compartido, Victoria reveló que un jeque árabe le ofreció medio millón de euros, firmando un contrato, a cambio de hacerse pasar por Georgina. "Me han hecho muchas propuestas. Para mí la más sorprendente fue un jeque árabe que me ofreció mucho dinero por mi vientre de alquiler. Me escribió mensajes y me ofreció medio millón de euros, firmando un contrato para que yo estuviera tranquila. Fue muy heavy. Le dije que no", revela.
Además, confesó que han sido varios los futbolistas que me han propuesto tener una relación, aprovechando precisamente ese parecido con la modelo argentina.
La joven catalana acumula más de 75,000 seguidores bajo el usuario @victoria.77c en TikTok, donde su contenido sigue generando reacciones de incredulidad entre quienes la descubren por primera vez.
La propia Victoria reconoce con modestia que no siempre se ve tan parecida a Georgina. "Me dicen más que me parezco a Georgina que yo vérmelo. En algunas fotos sí me veo, sobre todo los ojos", admitió.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.