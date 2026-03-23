La foto de Cristiano y Georgina que vale más de 20 millones y está dando de qué hablar

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez lo han vuelto a hacer… convertir una simple foto en tema de conversación.

Todo empezó con una imagen que Georgina compartió en redes. A simple vista, parece un momento íntimo: ambos dentro de un auto, tomados de la mano, acompañados de un mensaje sencillo: “Cenita con amor”.

Pero claro… nada en esa escena es tan simple.

Porque detrás de ese gesto hay un nivel de lujo que no pasó desapercibido. En la foto se ve a Cristiano al volante de un exclusivo Bugatti, mientras Georgina luce su enorme anillo de compromiso y un reloj de alta gama. Él tampoco se queda atrás, con otra pieza de lujo en la muñeca.

Y ahí fue cuando las redes hicieron lo suyo.

Varias cuentas comenzaron a analizar cada detalle de la imagen, poniendo cifras a todo lo que aparece. El resultado: una foto que podría superar los 20 millones de dólares.

Solo el coche estaría valorado en más de 13 millones, el anillo rondaría los 6 millones, y los relojes sumarían más de un millón adicional.

Una locura… en una sola imagen.

Como era de esperar, la publicación no tardó en volverse viral. Hay quienes alucinan con el estilo de vida de la pareja y cómo convierten cualquier momento en algo espectacular. Pero también están los que critican ese nivel de exposición del lujo.

Porque sí, con Cristiano y Georgina pasa siempre lo mismo: lo que para unos es admiración, para otros es exceso.

Lo único claro es que, una vez más, una foto les bastó para estar en boca de todos.