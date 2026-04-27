Recaudan un millón de pesos para familia cubana en Júcaro gracias a campaña de solidaridad popular

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El activista y escritor Guillermo Rodríguez Sánchez, conocido en redes como Guillermo Rodsan, anunció la recaudación de un millón de pesos para una familia en situación de extrema pobreza en Júcaro, municipio de la costa sur de la provincia de Ciego de Ávila, con el objetivo de financiar una vivienda nueva y una vida mejor para dos niños que viven en condiciones deplorables.
En su publicación en Facebook, Rodríguez describió el logro como el resultado de la suma de aportes de sus seguidores y el impulso decisivo de un grupo de mujeres a quienes cariñosamente llamó «mamis poderosas».
«Y si yo les digo que entre los aportes de todas y todos ustedes y el empujón final de las mamis poderosas ya tenemos... un millón de pesos para la casita y la nueva vida de estos niños de Júcaro en la costa sur de Ciego de Ávila», escribió el activista que en otras ocasiones ha ayudado a dar visibilidad a casos así.
Hace cuatro días, Rodríguez anunció que, en menos de 24 horas, la campaña de solidaridad impulsada en redes sociales había logrado reunir 215 mil pesos para esta familia.
Júcaro es una zona rural con altos índices de vulnerabilidad social, donde la crisis económica cubana —marcada por inflación, apagones prolongados y escasez de materiales de construcción— ha profundizado la pobreza de las familias más humildes.
Ante la ausencia de respuestas estatales efectivas para las familias en situación crítica, las recaudaciones populares a través de redes sociales se han convertido en un mecanismo frecuente de solidaridad en Cuba, canalizadas por influencers y activistas de la diáspora con grandes audiencias en plataformas digitales.
«La lluvia de bendiciones que se les viene encima es gigantesca», concluyó el activista en su mensaje, que cerró con la frase: «Agárrate de la brocha que nos llevamos la escalera».
Preguntas frecuentes sobre la campaña de solidaridad en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se logró recaudar un millón de pesos para la familia en Júcaro?
La recaudación de un millón de pesos fue posible gracias a la colaboración de seguidores del influencer Guillermo Rodsan y el apoyo de un grupo de mujeres con capacidad económica llamadas «mamis poderosas». Esta campaña, que comenzó en noviembre de 2025, se sostuvo durante varios meses hasta alcanzar la cifra anunciada, demostrando la efectividad de la solidaridad popular en Cuba ante la inacción estatal.
¿Por qué son necesarias las campañas de solidaridad en Cuba?
Las campañas de solidaridad se han vuelto necesarias en Cuba debido a la falta de respuestas efectivas del gobierno ante situaciones críticas de pobreza extrema y crisis habitacional. La población ha recurrido a las redes sociales y a la solidaridad colectiva como mecanismos de apoyo para suplir las carencias del sistema, evidenciando el poder de la organización ciudadana frente a la inacción gubernamental.
¿Cuál es la situación económica y social en Júcaro, Ciego de Ávila?
Júcaro es una zona rural con altos índices de vulnerabilidad social, donde la crisis económica cubana ha profundizado la pobreza de las familias más humildes. La escasez de materiales de construcción, la inflación y los apagones prolongados son factores que afectan gravemente la calidad de vida de la población en esta región.
¿Qué otras iniciativas de solidaridad se han realizado en Cuba recientemente?
Recientemente, otras iniciativas de solidaridad en Cuba han incluido la entrega de viviendas a familias vulnerables y la oferta de viajes gratuitos a embarazadas en La Habana. Estas acciones, promovidas por influencers y activistas, reflejan la creciente tendencia de depender de la solidaridad ciudadana ante la falta de recursos y apoyo del Estado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.