Piden ayuda para anciana de 93 años que será desalojada de su tráiler en La Pequeña Habana

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Teresa Álvarez Montero, una anciana de 93 años que llegó a Estados Unidos desde Costa Rica en 1976, enfrenta el desalojo de su tráiler en el Silver Court Mobile Home Park, ubicado en la Calle Ocho de La Pequeña Habana, y una vecina abrió una campaña en GoFundMe para ayudarla a costear un nuevo techo durante sus últimos años de vida.

El periodista Javier Díaz, de Univision 23 Miami, difundió el caso a través de un video en Facebook en el que explica que Teresa vive totalmente sola -nunca se casó ni tuvo hijos- y no cuenta con beneficios del Seguro Social ni Medicaid.

La anciana trabajó toda su vida y destinó sus ahorros a comprar el tráiler en 1993 por apenas 8,000 dólares.

Con décadas de mejoras, la vivienda alcanzó un valor estimado de 50,000 dólares, pero la empresa propietaria del terreno le ofrece solo 10,000 dólares de compensación si abandona el parque antes del 31 de mayo.

Además de su situación de soledad y desamparo económico, Teresa ha sobrevivido al cáncer y padece diabetes, según la descripción de la campaña de recaudación.

"Me siento destrozada, tener que abandonar mi casita, tener que abandonar todo", declaró la anciana días a atrás a Univisión.

El desalojo masivo fue notificado el pasado11 de marzo, cuando la empresa 1989 Sunny Court LLC, subsidiaria de Marquis Property Company de California, pegó avisos en las puertas de los residentes anunciando el cierre del parque.

La compañía adquirió el Silver Court en 2021 por 50 millones de dólares y fijó el 30 de septiembre de 2026 como plazo límite para que todos los residentes abandonen el lugar, sin especificar qué construirá en el terreno.

El caso de Teresa no es aislado: el desalojo afecta a más de 200 familias en el parque de 65 años de antigüedad, en su mayoría personas de bajos ingresos, jubilados e inmigrantes.

El líder comunitario Joseph Madera calificó las compensaciones ofrecidas como "aniquilación económica", dado que muchos tráilers están cementados al suelo y no pueden trasladarse.

Bajo el Capítulo 723 de los Estatutos de Florida, cuando un parque cambia de uso, los propietarios del terreno solo están obligados a dar seis meses de aviso y compensaciones mínimas de entre 1,375 y 6,000 dólares por tráiler, muy por debajo del valor real de las viviendas.

Los residentes propusieron en una reunión una compensación de 60,000 dólares y un plazo de tres años, pero la empresa se mantuvo firme en su posición.

La senadora estatal republicana Ileana García visitó el parque en dos ocasiones con su equipo y organizaciones de asistencia legal para orientar a los afectados, a quienes describió como "una población muy, muy vulnerable", y prometió impulsar reformas para ampliar los plazos de aviso a entre nueve y 12 meses.

El comisionado de Miami Ralph Rosado también coordina recursos municipales para los desplazados, según informaron medios locales sobre el desalojo en Silver Court.

En el caso específico de Teresa, su vecina Kathya Salgado se ofreció a acogerla en su hogar y abrió el 14 de abril la campaña en GoFundMe con una meta de 50,000 dólares.

Salgado describe así la situación: "Teresa no tiene familia, necesita ayuda en pagar sus medicamentos y su renta. Ha sobrevivido el cáncer, es diabética y vive sola".

Díaz, quien difundió el llamado, subrayó que vecinos ya ayudaron a la anciana de 93 años tras conocerse su historia, y cerró su video con un mensaje directo: "Un dólar hace la diferencia".

Hasta este lunes, la campaña ha recaudado 1,446 dólares de 38 donantes, apenas el 2.9 % de la meta establecida para garantizarle a Teresa un techo durante el tiempo que le queda.