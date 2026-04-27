Gino Montalvo, el influencer cubano conocido como Oyacito, lidera el ranking de Planeta Alofoke y protagonizó este fin de semana uno de los momentos más polémicos del reality cuando el propio conductor del programa, Santiago Matías (Alofoke), le dijo en directo que no merecía esa posición.
Al saber que tenía el primer puesto en la tabla, Oyacito aprovechó el momento para agradecer el respaldo de su comunidad: «Gracias, Cuba. Gracias, Cuba», se le escucha decir en el video.
Alofoke, por su parte, reaccionó de inmediato y añadió: «Gracias Cuba y gracias Jiménez, si él no te hubiera hecho coro, no lo hubieras logrado. Los cubanos se molestaron mucho cuando pasó eso».
El conductor dominicano fue aún más directo al cuestionar su liderazgo en el ranking: «Yo entiendo que tú no te mereces el número uno porque tú no has dado tanto contenido».
Durante el intercambio, Alofoke también reveló que en una ocasión anterior dejaron el micrófono abierto “a propósito” y atribuyó el ascenso de Gino al primer puesto al enfrentamiento con el participante Jiménez, que habría despertado el apoyo masivo del público cubano.
La contradicción entre el liderazgo de Gino en la tabla y el cuestionamiento público del conductor encendió las redes sociales de inmediato.
El video acumuló más de 92,900 vistas, 16,356 me gusta y 1,657 comentarios en menos de 24 horas, con una avalancha de mensajes de apoyo al cubano desde Miami, Chile, Puerto Rico y la propia República Dominicana.
«Ahora más que nunca todos los cubanos vamos a hacer que Gino gane el 1er lugar para que entienda que si él está en 1er lugar es porque sí lo merece» o «Que falta de respeto, él se merece más que el número uno», opinaron algunos fans.
Muchos seguidores acusaron a Alofoke de favoritismo hacia los participantes dominicanos y señalaron que el comentario tuvo el efecto contrario al buscado: movilizó aún más al público cubano.
Este episodio no es el primero que rodea la participación de Gino en el programa. El pasado miércoles, Gino fue confrontado agresivamente por los concursantes Michael Flores y Jiménez, lo que desató una primera ola de apoyo bajo el hashtag #TeamGino.
Tras esa polémica, Alofoke bloqueó en redes sociales al influencer cubano Kenny Robert después de que este grabara un video de defensa de Gino declarando: «Me parece que esta gente se pasaron».
Gino Montalvo es un influencer cubano radicado en Miami con fuerte presencia en TikTok e Instagram, conocido por su carisma y su postura abierta contra el régimen cubano.
Ingresó a Planeta Alofoke el 13 de abril portando la bandera cubana y con la promesa de representar a su comunidad «con amor, disciplina y unidad» durante los 55 días de convivencia del programa, que ofrece un premio máximo de 250,000 dólares.
Antes de este reality, Gino quedó en segundo lugar en El Rancho de Destino a principios de año, ganando 25,000 dólares y un Honda Civic.
Lejos de frenar su ascenso, el cuestionamiento de Alofoke ha convertido a Gino Montalvo en el participante más comentado del programa y ha consolidado el respaldo de la comunidad cubana, que ve en su posible victoria algo más que un premio de reality.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en Planeta Alofoke
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Alofoke cuestionó el liderazgo de Gino Montalvo en Planeta Alofoke?
Alofoke cuestionó el liderazgo de Gino Montalvo porque considera que no ha aportado suficiente contenido para merecer el primer puesto en el ranking del reality. Según Alofoke, el ascenso de Gino se debió más al apoyo de su comunidad y a la confrontación con otro participante que a su desempeño en el programa.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana al cuestionamiento de Gino Montalvo?
La comunidad cubana ha reaccionado con una avalancha de apoyo en redes sociales hacia Gino Montalvo, utilizando el hashtag #TeamGino. Muchos ven en su posible victoria un símbolo de orgullo y representación para los cubanos, lo que ha intensificado el respaldo a su participación en Planeta Alofoke.
¿Qué impacto ha tenido el enfrentamiento entre Gino Montalvo y otros participantes en el programa?
El enfrentamiento entre Gino Montalvo y participantes como Michael Flores y Jiménez ha generado un gran revuelo en redes sociales, incrementando su popularidad y solidificando el apoyo de su comunidad. Este conflicto ha convertido a Gino en uno de los participantes más comentados del programa y ha impulsado aún más la movilización de sus seguidores.
¿Cuál es el trasfondo de la participación de Gino Montalvo en Planeta Alofoke?
Gino Montalvo es un influencer cubano radicado en Miami, conocido por su carisma y su abierta postura contra el régimen cubano. Ingresó a Planeta Alofoke con la promesa de representar a su comunidad con amor, disciplina y unidad. Su participación se da en el contexto de haber quedado en segundo lugar en otro reality al inicio del año, lo que lo consolida como un competidor serio en el circuito de realities de influencers.
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