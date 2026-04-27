Gino Montalvo, el influencer cubano conocido como Oyacito, lidera el ranking de Planeta Alofoke y protagonizó este fin de semana uno de los momentos más polémicos del reality cuando el propio conductor del programa, Santiago Matías (Alofoke), le dijo en directo que no merecía esa posición.

Al saber que tenía el primer puesto en la tabla, Oyacito aprovechó el momento para agradecer el respaldo de su comunidad: «Gracias, Cuba. Gracias, Cuba», se le escucha decir en el video.

Alofoke, por su parte, reaccionó de inmediato y añadió: «Gracias Cuba y gracias Jiménez, si él no te hubiera hecho coro, no lo hubieras logrado. Los cubanos se molestaron mucho cuando pasó eso».

El conductor dominicano fue aún más directo al cuestionar su liderazgo en el ranking: «Yo entiendo que tú no te mereces el número uno porque tú no has dado tanto contenido».

Durante el intercambio, Alofoke también reveló que en una ocasión anterior dejaron el micrófono abierto “a propósito” y atribuyó el ascenso de Gino al primer puesto al enfrentamiento con el participante Jiménez, que habría despertado el apoyo masivo del público cubano.

La contradicción entre el liderazgo de Gino en la tabla y el cuestionamiento público del conductor encendió las redes sociales de inmediato.

El video acumuló más de 92,900 vistas, 16,356 me gusta y 1,657 comentarios en menos de 24 horas, con una avalancha de mensajes de apoyo al cubano desde Miami, Chile, Puerto Rico y la propia República Dominicana.

«Ahora más que nunca todos los cubanos vamos a hacer que Gino gane el 1er lugar para que entienda que si él está en 1er lugar es porque sí lo merece» o «Que falta de respeto, él se merece más que el número uno», opinaron algunos fans.

Muchos seguidores acusaron a Alofoke de favoritismo hacia los participantes dominicanos y señalaron que el comentario tuvo el efecto contrario al buscado: movilizó aún más al público cubano.

Este episodio no es el primero que rodea la participación de Gino en el programa. El pasado miércoles, Gino fue confrontado agresivamente por los concursantes Michael Flores y Jiménez, lo que desató una primera ola de apoyo bajo el hashtag #TeamGino.

Tras esa polémica, Alofoke bloqueó en redes sociales al influencer cubano Kenny Robert después de que este grabara un video de defensa de Gino declarando: «Me parece que esta gente se pasaron».

Gino Montalvo es un influencer cubano radicado en Miami con fuerte presencia en TikTok e Instagram, conocido por su carisma y su postura abierta contra el régimen cubano.

Ingresó a Planeta Alofoke el 13 de abril portando la bandera cubana y con la promesa de representar a su comunidad «con amor, disciplina y unidad» durante los 55 días de convivencia del programa, que ofrece un premio máximo de 250,000 dólares.

Antes de este reality, Gino quedó en segundo lugar en El Rancho de Destino a principios de año, ganando 25,000 dólares y un Honda Civic.

Lejos de frenar su ascenso, el cuestionamiento de Alofoke ha convertido a Gino Montalvo en el participante más comentado del programa y ha consolidado el respaldo de la comunidad cubana, que ve en su posible victoria algo más que un premio de reality.