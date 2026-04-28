Presidenta de FIU lanza mensaje tras premiar a Willy Chirino: "Nuestro día ya viene llegando"

La presidenta de la Florida International University (FIU), Jeanette Nuñez, publicó este martes un mensaje en X tras conferir el doctorado honorario en música al cantautor cubanoamericano Willy Chirino, cerrando con una frase cargada de simbolismo: "No te preocupes que nuestro día ya viene llegando".

La ceremonia tuvo lugar el lunes en el Ocean Bank Convocation Center del campus Modesto Maidique de FIU, en Miami, ante cerca de 6,000 graduados y sus familias, en el marco de las ceremonias de graduación de primavera de la institución.

Nuñez escribió en su publicación: "Fue un honor conferir el doctorado honorario en música al cantante, compositor, músico y leyenda Willy Chirino. Honramos y celebramos tu extraordinaria carrera. ¡Felicidades, Willy!".

La frase final es una referencia directa al himno del exilio cubano que Chirino compuso en 1991, tras la caída del Muro de Berlín, cuando el exilio albergaba esperanzas de que el comunismo en Cuba también colapsara.

Al entregar el galardón, Nuñez subrayó que el reconocimiento va más allá de la música: "No solo por todo lo que ha hecho en la música, pero también por la causa de la libertad. Nuestros estudiantes comprenden muy bien la importancia de estos valores".

Chirino, visiblemente emocionado, cerró su discurso de agradecimiento con un rotundo "¡Viva Cuba libre!" que arrancó una ovación de pie.

Antes de ese cierre, el artista lanzó un mensaje directo a los graduados: "Sueña y sucederá. Pero no sueñes pequeño. Sueña tan grande como puedas, sin límites. Estoy aquí ante ustedes como prueba viviente de que puede ocurrir".

También compartió uno de sus sueños más íntimos: "Tengo un sueño muy cercano a mi corazón: que Cuba sea libre este año".

Chirino reveló con humor que la confirmación del doctorado llegó apenas una semana antes del evento, y que sus padres -su padre abogado y su madre farmacéutica- siempre quisieron que obtuviera ese título: "La música se metió en el camino. Hoy estarían muy felices".

Bromeó además sobre cómo quiere que lo llamen de ahora en adelante: "¡Doctor, por favor!".

La nominación del doctorado honorario había sido aprobada por la Junta de Fideicomisarios de FIU el 20 de abril, apenas días después de que Chirino grabara una versión sinfónica de "Ya viene llegando" junto a la orquesta de la propia universidad.

La esposa del artista, la cantante cubana Lissette Álvarez, estuvo presente en la ceremonia y expresó su orgullo: "Él ha puesto tanto empeño y tanto amor en su carrera que este reconocimiento es un gran premio. El doctor Willy".

Nuñez, ella misma cubanoamericana e hija de exiliados, es la séptima presidenta de FIU desde junio de 2025 y la primera alumna y primera mujer en ocupar ese cargo en la institución, que concentra una de las mayores comunidades universitarias cubanoamericanas de Estados Unidos.

Chirino, nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río, llegó a Miami a los 14 años como parte de la Operación Pedro Pan en 1961 y construyó desde entonces una carrera de más de 50 años con más de 20 discos, siendo considerado uno de los creadores del "Sonido de Miami".

Su canción "Ya viene llegando" está prohibida en los medios estatales cubanos, lo que no ha impedido que su mensaje cruce fronteras: en marzo, Chirino reaccionó emocionado al ver la frase pintada en un muro de La Habana, comentando: "Ya todo el mundo lo está esperando".

El doctorado honorario en música que FIU otorgó a Willy Chirino corona así una relación simbólica que se había ido construyendo en los meses previos entre el artista y la institución, y que Nuñez selló con las propias palabras del himno del exilio cubano.