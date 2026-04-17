Willy Chirino graba versión sinfónica de "Ya viene llegando" junto a la orquesta de FIU

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El cantautor cubano Willy Chirino grabó una nueva versión sinfónica de su emblemática canción "Nuestro día ya viene llegando" junto a la orquesta sinfónica de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en un evento que comenzó como una actuación sorpresa e improvisada en la sala de conciertos de esa institución.

La grabación, realizada este jueves, emocionó a estudiantes y personal presentes en el auditorio, donde jóvenes músicos interpretaron un tema que, según el propio artista, fue compuesto hace 35 años, antes de que cualquiera de ellos naciera.

"Me encantó, muy emocionante… de hecho ninguno de estos muchachos que están tocando en la orquesta había nacido cuando yo escribí esta canción hace 35 años", expresó el artista, cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras.

Se espera que el video final de esta versión sinfónica podría ser lanzado próximamente al público, reportó el canal Telemundo 51.

La canción, convertida en himno de esperanza para los cubanos dentro y fuera de la isla, ha protagonizado momentos históricos a lo largo de los años.

En una ocasión memorable, sonó a todo volumen en una guagua estatal en La Habana, en un gesto que sorprendió a propios y extraños.

En otro momento emotivo, la frase "Ya viene llegando" apareció pintada en muros como símbolo de resistencia y anhelo de libertad.

La interpretación en la FIU contó con el respaldo de figuras destacadas de la comunidad cubanoamericana, entre ellas el embajador de Estados Unidos en España, el cubanoamericano Benjamin León Jr., cuya presencia subrayó el peso cultural y político que esta canción sigue teniendo para la diáspora cubana.