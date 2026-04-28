Tras triunfar en el culturismo, Imaray Ulloa sofoca Instagram con las fotos más sensuales

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Imaray Ulloa encendió Instagram este martes con una serie de cinco fotografías profesionales que muestran el resultado de ocho meses de entrenamiento intensivo, apenas días después de su debut triunfal en el culturismo competitivo.

Las imágenes presentan a la influencer cubana en bikini negro y botas altas over-the-knee en un gimnasio con iluminación dramática en tonos rojos y negros, junto a equipamiento de las marcas GT Contour y Olympia.

El mensaje que acompañó la publicación fue tan contundente como las fotos: «No es solo un cuerpo más fuerte, es una mente más disciplinada, un corazón más valiente y una versión tuya que ya no se rinde tan fácil».

«Todo mi respeto y admiración para usted. Esfuerzo + dedicación = una escultura de dama», escribió un seguidor, mientras otros dejaron mensajes como «Mamasitaaaaa inspiradora», «Dios bendiga su perseverancia y constancia» y «Brutal cuerpazo, tremendo récord, muchos esfuerzos pero vale la pena».

La sesión llega directamente después de uno de los mayores hitos en su carrera: el 20 de abril, Ulloa ganó dos medallas en el NPC Diamond Classic celebrado en Boca Raton, Florida, obteniendo el segundo lugar en la categoría True Novice y el tercer lugar en Clase B de bikini fitness.

Fue su debut en el culturismo competitivo amateur bajo la organización del NPC (National Physique Committee), la principal federación de fisicoculturismo amateur de Estados Unidos, donde se evalúan simetría corporal, proporción, tono muscular y presencia escénica.

La preparación combinó fuerza, cardio, nutrición estricta y reducción de grasa corporal durante ocho meses, un proceso que documentó en publicaciones previas en redes

No es la primera vez que Ulloa eleva la temperatura en redes con fotos en traje de baño, pero esta sesión tiene un peso adicional: es la celebración visual de un logro deportivo concreto que la posiciona en un terreno nuevo.

Las últimas semanas también estuvieron marcadas por una controversia menor: la creadora venezolana Nicole Roa Sivira acusó públicamente a Ulloa de copiar el guion de un video de Instagram sin crédito ni parafraseo, dividiendo opiniones en redes sociales.

Sin embargo, la respuesta de su comunidad ante las nuevas imágenes sugiere que el episodio no opacó el momento: la influencer radicada en Miami sigue navegando entre los referentes del estilo cubano en redes, ahora con una medalla deportiva que respalda cada pose.