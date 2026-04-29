Cubana agradece a Dios por poder hacer su casa en El Salvador

Una cubana que lleva siete años viviendo en El Salvador publicó un video en el que muestra el momento en que se funden las primeras columnas de su casa propia en ese país centroamericano, y responde con fe y gratitud a quienes le exigen que regrese a Cuba a construir allí.

El clip, difundido en su cuenta «Cubanos en El Salvador» en Facebook, se convirtió en un testimonio representativo de los cubanos que han decidido echar raíces en Centroamérica.

En el video de 45 segundos, la mujer cita directamente los mensajes que recibe: «¿Y quiénes son estos cubanos que han venido a hacer su casa aquí en El Salvador? Váyanse para su país, hagan su casa en su país».

Lejos de responder con amargura, la protagonista opta por la gratitud: «Yo soy una cubana que vive en El Salvador hace 7 años. Y pues estoy agradecida con Dios por esta tierra».

El video muestra a dos personas en un área de construcción junto a una vivienda de bloques de cemento, con materiales al fondo, en lo que parece ser el patio de la futura casa.

«Gracias a Dios en este video vemos cómo pudo fundir las primeras columnas de mi casa. ¿Por qué? Porque la fe y el optimismo nunca se pierden», declara la cubana con tono emotivo.

Su mensaje tiene un claro componente de fe cristiana: «Siempre poniendo nuestra mirada en Cristo que Él es quien nos fortalece. Así que para adelante porque para atrás ni para agarrar impulso».

Cierra el video con una promesa y una declaración: «Van a ver mucho más videos de los cubanos progresando en El Salvador. Porque cuando se quiere, se puede. El Salvador es mi país de bendición. Dios me lo bendiga».

El testimonio refleja un fenómeno migratorio más amplio. Según estimaciones periodísticas de este mes, más de 5,000 cubanos residen legalmente en El Salvador, aunque cifras no oficiales elevan esa cifra a entre 10,000 y 15,000 personas.

Históricamente, El Salvador era solo un punto de tránsito en la ruta terrestre que los cubanos usaban para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, desde 2025 ese patrón cambió: muchos deciden quedarse en países latinoamericanos donde encuentran mayor libertad y oportunidades económicas que las que ofrece la dictadura en la Isla.

El cierre de fronteras en Nicaragua impulsó a El Salvador y Costa Rica como destinos emergentes para esta comunidad, acelerando el proceso de asentamiento definitivo.

La Organización Internacional para las Migraciones documentó este giro en marzo de 2026. Su directora regional, María Moita, lo resumió así: «Latinoamérica ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan».

La experiencia de esta cubana —siete años en El Salvador, construyendo su propia casa con esfuerzo propio— contrasta con la realidad de quienes permanecen en Cuba, donde la escasez de materiales y la falta de libertades hacen que levantar una vivienda sea prácticamente imposible para la mayoría.