Costco anuncia un cambio en su emblemático combo de hot dog de $1.50: ¿En qué consiste?

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Costco, el gigante minorista estadounidense, ha introducido por primera vez en más de 40 años una modificación en su legendario combo de hot dog de $1.50, según anunció Telemundo 51.

Pero no hay que alarmarse, porque no afectará a los clientes, por el contrario: estos ahora podrán sustituir la soda tradicional por una botella de agua Kirkland Signature de 16.9 onzas, sin costo adicional.

El cambio fue reportado este miércoles por compradores en estados como California, Nevada y Virginia, aunque no está confirmado si la opción ya está disponible en todas las tiendas del país.

Durante más de cuatro décadas, el combo ha incluido un hot dog de carne de res de un cuarto de libra y una soda de fuente de 20 onzas con recargas gratis, todo por $1.50, un precio que no ha variado desde que el producto fue introducido en 1984.

La opción de soda sigue disponible para quienes la prefieran, por lo que Costco no eliminó ninguna alternativa, sino que añadió una nueva.

Aunque la cadena no ha hecho un anuncio oficial, varios clientes han compartido fotos de menús actualizados en redes sociales que muestran la nueva opción de agua embotellada.

El ajuste llega en un momento de alta sensibilidad a la inflación y a los casos de "shrinkflation", cuando los productos mantienen o aumentan su precio pero reducen su tamaño o cantidad. En este caso, Costco hizo lo contrario: amplió las opciones sin tocar el precio.

La permanencia del precio ha sido parte central de la identidad de la empresa. El cofundador Jim Sinegal es legendario por insistir en no subirlo jamás, y múltiples directivos han reiterado ese compromiso a lo largo de los años.

En 2022, el entonces director financiero Richard Galanti prometió que el precio se mantendría "para siempre". Su sucesor Gary Millerchip lo calificó de "seguro" en 2024, y el actual director ejecutivo Ron Vachris también ha reiterado ese compromiso.

El combo es además un fenómeno de ventas sin igual. Según datos del sitio especializado Delish sobre las ventas anuales de hot dogs, Costco vendió más de 200 millones de combos en 2023, casi diez veces más que todos los hot dogs vendidos en estadios de la MLB en un año, que suman apenas 22 millones.

En 2024, las ventas bajaron a 124 millones de unidades, aunque siguen siendo una cifra extraordinaria para un solo producto de patio de comidas.

El cambio de bebida no es la única novedad reciente en los patios de comidas de Costco. En 2025, la cadena anunció el regreso a productos Coca-Cola en sus tiendas, abandonando a Pepsi, que había adoptado desde 2013 precisamente para mantener el precio del combo en $1.50.

Desde 2024, además, Costco exige membresía para comprar en el área de comidas, incluso en ubicaciones con patios al aire libre, una política que refuerza el carácter exclusivo del beneficio para sus socios.

La cadena cuenta con más de 800 sucursales en todo el mundo, de las cuales al menos 600 están en Estados Unidos.