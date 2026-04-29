Claudia Artiles se pone en plan «tóxica» con Ultrack: estas son sus estrategias para ahuyentar calandracas

La influencer cubana Claudia Artiles publicó un video en TikTok donde, con mucho humor criollo, revela las tácticas que usa para «marcar territorio» en el carro deportivo de su pareja, el también creador de contenido Ultrack, y así mantener alejadas a las «calandracas».

En el clip Claudia se autodenomina «tóxica» desde el primer segundo y no deja lugar a dudas sobre su estrategia: «Si sus esposos tienen un carro deportivo, ustedes tienen que dejar huellas dentro del carro. Usted tiene que dejar todo lo que usted use diariamente».

Entre los objetos que Claudia describe haber dejado estratégicamente en el vehículo figuran lápices, crayones, lapiceros y, sobre todo, prendas de oro: «Prenda de mujer no puede faltar, mi amor».

Pero el detalle que más risas generó fue el de los brillos: «Mira, cuatro brillos en la cartera. ¿Para qué tú crees que yo eché cuatro? ¿Para dejártelos ahí?», le dice a Ultrack, quien aparece junto a ella en el carro y no acaba de entender su estrategia y teme que después ella misma olvide que son sus pertenencias.

Ante el reclamo de su pareja —«Mami, recoge todo eso, mi amor»—, Claudia fue tajante: «Yo no voy a recoger nada. Déjalo ahí». Y explicó el propósito con total claridad: todo está ahí «para que no montes ninguna calandraca».

El momento más cómico llegó cuando Claudia reveló que uno de los lapiceros tiene una función especial: «El lapicero es un GPS», dijo entre risas, cerrando el intercambio con Ultrack con la lógica inapelable de quien sabe exactamente lo que hace.

La relación entre Claudia y Ultrack se hizo pública en marzo de 2025, poco después de que él confirmara su divorcio de Amanda Sanz, con quien tiene dos hijas, Victoria y Libertad.

Desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir su vida abiertamente, desde los gestos románticos hasta los momentos difíciles como el anuncio de un embarazo sorpresa en noviembre de 2025 y la posterior pérdida del bebé en enero de 2026.