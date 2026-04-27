Un reto viral en redes sociales dejó a miles de seguidores sin palabras: Claudia Artiles publicó un video en TikTok e Instagram en el que su hijo Marlon, un niño con síndrome de Down, debe mirar espontáneamente a la persona que más quiere, y el resultado fue directo al corazón.

El reto, que circula con fuerza en redes sociales, consiste en colocar al niño frente a dos personas y observar a quién dirige la mirada primero, bajo la premisa de que esa primera mirada revela a quien más ama.

En el video, grabado en una terraza junto a Claudia y su pareja Ultrack (Jorge Batista), el pequeño Marlon repitió el ejercicio tres veces.

Las dos primeras, sin dudarlo, el niño clavó los ojos en Ultrack. Solo en la tercera oportunidad miró a su mamá, lo que desató risas y emoción a partes iguales.

Lo que hace el momento aún más significativo es que Ultrack no es el padre biológico de Marlon.

Claudia lo expresó con una frase que se convirtió en el corazón del video: «Gracias, mi amor, por aceptarlo y amarlo como tuyo».

El texto superpuesto en las imágenes completaba el mensaje: «Dicen que la primera persona que miran es la que más ama. Aquí es donde me doy cuenta que no me equivoqué en escogerte».

La sección de comentarios se llenó de ternura y admiración hacia Ultrack.

«Marlito es un niño precioso y tiene unos padres que lo aman y nosotros los amamos a ese príncipe», escribió una seguidora. Otra apuntó: «Los niños no mienten, él ama a su mami, una madre ejemplar que desde ese primer positivo lo amó». Muchos destacaron el vínculo construido entre el influencer y el niño: «Ante él y los ojos de Dios, Ultrack es su padre y lo está haciendo perfecto», comentó otro usuario.

No faltaron quienes señalaron con cariño que Marlon también tiene un padre biológico que lo quiere profundamente, aunque este no aparece en redes sociales. «Es un bello niño. También se derrite cuando está con su papá, lástima que a él no le gustan las redes sociales para que todos vean cómo Marlon también es más que amado por su padre y hermanos», escribió una seguidora.

Claudia y Ultrack oficializaron su relación en marzo de 2025 y desde el inicio el influencer asumió un rol activo y cariñoso con el pequeño.

La propia Claudia ha explicado públicamente la lógica de su familia ensamblada: «A mí Ultrack me aceptó con Marlon, que tiene síndrome de Down. ¿Cómo yo no lo voy a aceptar a él con sus hijas?»

Marlon, quien celebró su tercer cumpleaños en marzo rodeado de globos y regalos, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la comunidad seguidora de la pareja.

El video también generó algunas críticas sobre exponer la vida del niño en redes, aunque la mayoría de los comentarios celebraron la reacción de Marlito como prueba del amor que recibe en casa.

«Que tierno, es muy alegre. Por más que lo intenten, siempre muestra su carita de amor, reflejando lo que recibe», resumió una usuaria lo que miles sintieron al ver el video.