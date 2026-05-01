Otaola revela detalles del estado del reguetonero Chocolate en prisión

El influencer Alex Otaola compartió este jueves un reporte exclusivo sobre la situación de Chocolate MC en el South Florida Reception Center, en Doral, Florida, donde el reguetonero cubano cumple una condena de 10 años de prisión.

El testimonio fue enviado por un seguidor del programa que tuvo contacto directo con el artista y describe su estado físico, emocional y espiritual tras más de 30 días en un módulo de confinamiento especial.

Según el mensaje leído al aire, las autoridades clasifican a Chocolate MC como «preso de alto perfil» debido a su fama, lo que le impide mezclarse con el resto de los reclusos: «Está en el South Florida Reception Center, en el Doral. Lleva allí 30 días en un área que le llaman confinamiento, o sea, es como una pequeña prisión dentro de la misma prisión».

El día del reporte, el artista fue sacado de su celda para una entrevista con consejería médica, momento en que el seguidor pudo hablar con él unos 10 minutos: «Fue sacado de su celda esta mañana para una entrevista con una consejería médica. Según me dijo, está entregado a Dios. Se deshizo de todos sus santos e imágenes religiosas. Lleva más de 30 días sin saber de su familia, pues no le han dado visita, pero lo vi bien de peso y de ánimo».

A pesar del encierro, el testigo describió al reguetonero con ánimo positivo: «Sigue hablando como siempre, jodiendo y riéndose. No le queda más remedio».

Sin embargo, el artista expresó malestar por las condiciones: «Al menos reconoció que su vida había sido un desastre y que estaba arrepentido y entregado a Dios, que extraña el aire acondicionado, pues pasa mucho calor todo el día, que no sale ni al sol y que se siente claustrofóbico encerrado todo el tiempo y que no se explica por qué lo tienen así, porque no ha hecho nada».

El testigo también aclaró que el comportamiento del artista dentro del penal no justifica el trato recibido: «No ha hecho nada dentro de la prisión, no se ha portado mal».

El aspecto más llamativo del reporte es la aparente transformación espiritual de Chocolate MC, quien desde las rejas encontró consuelo en la fe ya desde noviembre de 2025, cuando declaró desde la cárcel TGK que cantaba «alabanzas todos los días».

Esta imagen contrasta con la que ofreció su hermana Isis Sierra el 2 de abril, cuando denunció malos tratos contra Chocolate MC ante Telemundo 51 y leyó palabras atribuidas al artista: «Me tienen metido en la caja, sin bañarme, sin ropa, sin colcha para taparme, durmiendo en el colchón pelado».

El testigo concluyó su mensaje con una predicción: «Yo creo que de esta sale convertido en pastor evangélico».

Chocolate MC fue sentenciado a 10 años de prisión el 2 de marzo tras aceptar un acuerdo de culpabilidad que cubría tres delitos: instigación al homicidio de Damián Valdez Galloso, secuestro de un fanático y robo en una habitación de hotel.

Otaola cerró el reporte con un mensaje directo al artista: «Ojalá, ojalá que puedas recuperarte y que saques lo mejor de algo tan terrible como esto [...] quizás también a lo mejor el vivir entre tanto concreto, el vivir entre tanta reja y tanto piso de concreto, bueno, pues te enseñe a valorar la libertad y hacer el bien, cuando salgas de ahí dentro de 10 años».