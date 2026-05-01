Esposa de camionero cubano encontrado sin vida pide ayuda

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Familiares del camionero cubano Alejandro Jacomino González, de 41 años y residente en Port St. Lucie, Florida, piden ayuda a la comunidad tras el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona costera de Georgia, confirmado por el FBI el pasado martes.

Su esposa, Isaura Santana, creó una campaña de GoFundMe para «cubrir los gastos funerarios y ayudar a la familia a enfrentar esta tragedia inesperada», en la que describe el profundo dolor que atraviesan tras la pérdida.

«Estamos viviendo una de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas», escribió Santana, quien recordó a su esposo como «un hombre trabajador y dedicado, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban».

En el mensaje, la viuda explica que, tras días de incertidumbre, recibieron la peor noticia: «Hace 12 días fue víctima de un acto violento y, tras varios días de angustia, hemos recibido la noticia más devastadora: su cuerpo fue encontrado sin vida».

«Alejandro no solo era un trabajador ejemplar, sino también un esposo, padre y ser humano lleno de amor, sueños y responsabilidades. Su partida ha dejado un vacío inmenso en nuestra familia», añadió.

Santana también subrayó el impacto económico de la pérdida: «Alejandro era el sostén de nuestro hogar y su ausencia nos ha dejado enfrentando una situación muy difícil», por lo que apeló a la solidaridad para poder «despedirlo con dignidad y comenzar a reconstruir nuestras vidas».

La campaña tiene como objetivo recaudar 28,000 dólares, de los cuales -hasta el cierre de esta nota- se habían conseguido 22,075 a través de 184 donaciones.

Petición en la plataforma de recaudación GoFundMe (Fuente: Captura de GoFundMe)

Fue el primo de la víctima, Juan Carlos Forcade, quien informó públicamente del fallecimiento el miércoles, tras revelar que el FBI contactó a la viuda el martes para notificarle el hallazgo del cuerpo.

La familia asegura que aún desconoce las circunstancias exactas de la muerte, y las autoridades federales no han revelado la causa ni el lugar preciso del hallazgo.

En un comunicado conjunto, las divisiones del FBI en Tampa y Atlanta confirmaron que «un cuerpo hallado en la costa de Georgia fue confirmado como el del camionero desaparecido Alejandro Jacomino González», y señalaron que ambas divisiones llevan conjuntamente la investigación, que permanece abierta sin arrestos anunciados.

Lo que se sabe del caso

La desaparición de Jacomino González se remonta al 17 de abril. El día anterior había recogido un cargamento de vehículos de lujo —Mercedes-Benz y BMW— en el Puerto de Brunswick, Georgia, con destino a Miami, trabajando para la empresa Heartbeat Auto Transport.

A la 1:21 a.m. del 17 de abril hizo una parada en el área de descanso de la I-95 Sur en Grant-Valkaria, condado de Brevard, Florida. A las 7:49 a.m., el GPS del camión registró un movimiento inusual: según el FBI, «el vehículo avanzó una salida hacia el sur y luego giró abruptamente al norte en dirección a Jacksonville, contrario a su ruta original».

«Poco después, González dejó de responder y el camión fue reportado como desaparecido», indicó la agencia federal.

Ese mismo día las autoridades localizaron el camión abandonado en Port Wentworth, Georgia, sin el conductor y con varios vehículos faltantes. Tres de los autos fueron recuperados posteriormente en Florida; otros permanecen desaparecidos.

Alarma entre camioneros cubanos

El caso ha encendido las alarmas en la comunidad de camioneros cubanos del sur de Florida y reabierto el debate sobre la seguridad en las áreas de descanso.

Fernando Espinosa, de la empresa America Auto Transport, señaló que el conductor probablemente fue seguido desde el puerto de Brunswick por el valor de la carga. «Es algo especulativo, pero yo diría que lo estaban siguiendo por el valor que llevaba en autos. Cargan autos ahí en el puerto de Brunswick, en Georgia, ahí en Mercedes-Benz, ahí en BMWs, y te aseguro que lo siguieron y esperaron en el lugar correcto, según el ladrón, el asesino, para ver el mejor momento para poder hacer la fechoría que han hecho», declaró.

Espinosa también denunció la ausencia de protección en las zonas de descanso: «Cámaras las vas a encontrar allí, cerca de los lugares de venta de ellos. En lugares de nosotros, puedes mirar aquí a la redonda que no hay una cámara, no hay un guardia de seguridad que dé vuelta, no hay protección ninguna».

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, existe solo un espacio de estacionamiento seguro por cada 11 camiones en las carreteras del país, y el 75% de los robos de carga ocurren en estacionamientos no seguros.

Un patrón que se repite

Este caso recuerda al del camionero cubano Alexis Sánchez Azcuy, de 48 años y residente en Miami, quien desapareció el 13 de marzo de 2022 en el condado de Winkler, Texas, mientras realizaba una ruta de carga. Su camión fue hallado abandonado con rastros de sangre, y el responsable fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a cadena perpetua más 20 años adicionales.

Ambos casos comparten el mismo patrón: camionero cubano, ruta de larga distancia, camión abandonado con carga robada y conductor desaparecido, lo que apunta a posibles redes organizadas que atacan a transportistas de vehículos de alto valor.

Espinosa resumió con dureza la situación: «El Departamento de Transporte tiene suficientes fondos, suficiente dinero, para invertir en la seguridad de los camioneros, que somos los que movemos la industria del país. Es la realidad, la triste realidad, y no han hecho nada».

La investigación sobre la muerte de Alejandro Jacomino González permanece abierta, con las divisiones del FBI en Tampa y Atlanta a cargo del caso, sin que se hayan revelado la causa de muerte ni anunciado arrestos.