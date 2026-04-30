Muerte de camionero cubano en EE.UU. desata alarma por inseguridad en áreas de descanso

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La muerte de Alejandro Jacomino González, camionero cubano de 41 años residente en Port St. Lucie, Florida, confirmada por el FBI el pasado miércoles tras hallar su cuerpo en una zona costera de Georgia, ha encendido las alarmas entre transportistas y dueños de empresas de carga sobre la falta de seguridad en las áreas de descanso de las carreteras estadounidenses.

Jacomino González desapareció el 17 de abril mientras transportaba automóviles de lujo —Mercedes-Benz y BMW— desde el puerto de Brunswick, Georgia, hacia Miami, trabajando para la empresa Heartbeat Auto Transport. Fue visto por última vez a la 1:21 a.m. en un área de descanso de la I-95 Sur en Grant-Valkaria, condado de Brevard, Florida. A las 7:49 a.m., el GPS del camión registró un giro abrupto al norte en dirección a Jacksonville, contrario a su ruta original, y el conductor dejó de responder.

El vehículo fue hallado ese mismo día abandonado en Port Wentworth, Georgia, sin el conductor y con varios automóviles de alta gama faltantes. Tres de los vehículos fueron recuperados posteriormente en Florida; otros permanecen desaparecidos.

El FBI buscó durante días al camionero cubano desaparecido y el 24 de abril emitió una alerta pública clasificando el caso como secuestro de transportador de autos en el condado de Brevard, con posible privación de libertad. El pasado miércoles, la agencia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jacomino González, sin revelar el lugar exacto ni la causa de la muerte. Las divisiones del FBI en Tampa y Atlanta llevan conjuntamente la investigación, que sigue abierta.

El caso ha generado indignación entre la comunidad de camioneros cubanos en el sur de Florida. Fernando Espinosa, de la empresa America Auto Transport, fue entrevistado por Telemundo 51 sobre la inseguridad en las paradas y señaló directamente a los responsables: «Es algo especulativo, pero yo diría que lo estaban siguiendo por el valor que llevaba en autos. Cargan autos ahí en el puerto de Brunswick, en Georgia, ahí en Mercedes-Benz, ahí en BMWs, y te aseguro que lo siguieron y lo siguieron, y esperaron en el lugar correcto, según el ladrón, el asesino, para ver el mejor momento para poder hacer la fechoría que han hecho».

Espinosa también apuntó contra las autoridades federales: «El Departamento de Transporte tiene suficientes fondos, suficiente dinero, para invertir en la seguridad de los camioneros, que somos los que movemos la industria del país. Es la realidad, la triste realidad, y no han hecho nada».

La denuncia tiene base estructural: según el Departamento de Transporte de EE.UU., existe solo un espacio de estacionamiento seguro por cada 11 camiones en las carreteras del país. Las áreas de descanso carecen sistemáticamente de cámaras orientadas a los camiones y de personal de seguridad, a diferencia de las zonas comerciales adyacentes. «Cámaras las vas a encontrar allí, cerca de los lugares de venta de ellos. En lugares de nosotros, puedes mirar aquí a la redonda que no hay una cámara, no hay una sola cámara, no hay un guardia de seguridad que dé vuelta, no hay protección ninguna. Te bajas al baño, regresas y tú no sabes si tienes alguien dentro del camión», denunció Espinosa.

El caso también plantea interrogantes sobre Heartbeat Auto Transport: su dirección registrada en Miami corresponde a un terreno vacío, según Telemundo 51, y su propietario declinó declaraciones alegando una investigación en curso.

No es la primera vez que un camionero cubano muere en circunstancias similares. En marzo de 2022, Alexis Sánchez Azcuy desapareció en Texas mientras realizaba una ruta de carga; su camión fue hallado con rastros de sangre. El responsable de su asesinato fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a cadena perpetua más 20 años adicionales por asesinato y profanación de cadáver.

Ambos casos comparten el mismo patrón: camionero cubano, ruta de larga distancia, camión abandonado con carga robada y conductor desaparecido.