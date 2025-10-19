Vídeos relacionados:

Bad Bunny no verá un cheque directo por su actuación en el Super Bowl 2026, pero eso no significa que salga perdiendo. Al contrario, si todo sigue el patrón de años anteriores, podría llevarse una buena tajada en dólares gracias al impulso que su música recibirá tras su paso por el show de medio tiempo.

La NFL no paga a los artistas que se presentan en el intermedio del gran juego. Lo que sí cubre son los gastos de producción, montaje y logística del espectáculo. Pero lo que muchos ven como una actuación gratuita, es en realidad una inversión con retorno casi asegurado: millones de espectadores en todo el mundo, titulares, memes, polémicas y, por supuesto, un boom en las reproducciones.

Según estimaciones de Billboard, Bad Bunny genera unos 788.500 dólares semanales en Estados Unidos solo con reproducciones digitales. Tras el Super Bowl, esa cifra podría dispararse hasta los 1,7 millones de dólares en una sola semana. Y si el efecto se prolonga, como ha pasado con otros artistas, su catálogo podría seguir facturando fuerte durante varias semanas más.

Kendrick Lamar, Usher, Rihanna y The Weeknd, todos con presentaciones recientes en el medio tiempo, vieron aumentos de hasta 200% en sus ingresos por streaming. En el caso de Lamar, sus ganancias tras el show superaron los 2,5 millones de dólares. No está mal para un evento que no paga caché, ¿no?

Eso sí, esta no será la primera vez que Bad Bunny pise el escenario del Super Bowl. Ya en 2020 acompañó a Shakira y Jennifer López en un espectáculo vibrante donde también estuvo J Balvin. En esa misma lista de latinos que han hecho historia en el medio tiempo está la cubana Gloria Estefan, quien participó en las ediciones de 1992 y 1999, dejando claro que el sabor latino siempre ha tenido un lugar en el evento más visto de la televisión estadounidense.

Por si fuera poco, Bad Bunny será el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del descanso. Y aunque la decisión ha generado críticas —el mismísimo Donald Trump dijo no saber quién era y calificó su elección de “ridícula”— lo cierto es que cada vez que el boricua genera polémica, sus cifras en plataformas se disparan aún más.

Así que no, Bad Bunny no cobrará por subirse al escenario del Levi's Stadium el próximo 8 de febrero. Pero si todo sale como se espera, su cuenta bancaria cantará “Yo perreo sola” con un ritmo mucho más jugoso después del Super Bowl.

