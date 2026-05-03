Cubano Luis Danys Morales regresa a MLB con los Atléticos en medio de dudas sobre su rendimiento

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El lanzador cubano Luis Danys Morales fue convocado nuevamente a las Grandes Ligas por los Athletics el sábado, tras ser llamado desde Triple-A Las Vegas Aviators, según reportó Pelota Cubana en sus redes sociales.

El regreso al máximo nivel llega en un momento de incertidumbre. Como señaló la fuente, «el regreso llega… pero con muchas dudas».

En sus primeras salidas de la temporada 2026 en MLB, Morales acumula una marca de 0-2 con efectividad (ERA) de 12.27 en 7.1 entradas lanzadas, ocho boletos, solo cinco ponches, promedio de bateo rival de .394 y WHIP de 2.86.

Su paso por Triple-A tampoco ofreció señales de recuperación: en tres aperturas con Las Vegas registró marca de 0-1, ERA de 8.76, 12.1 entradas lanzadas, nueve boletos y ocho ponches, con promedio rival de .346.

El problema central, identificado de forma consistente por los scouts, son los fallos de control y comando, una debilidad que ha acompañado al lanzador a lo largo de su carrera y que se ha agudizado en este inicio de temporada.

El contraste con 2025 es marcado. En su temporada de novato, Morales fue una de las revelaciones de los Atléticos: cerró con marca de 4-3, ERA de 3.14, 48.2 entradas lanzadas, 43 ponches y WHIP de 1.15 en 10 juegos.

El 17 de agosto de 2025 logró su primera victoria en MLB, lanzando cinco entradas con una carrera limpia, dos boletos y cinco ponches. Con 22 años y 327 días, se convirtió en el pitcher abridor cubano más joven en ganar en las Grandes Ligas desde José Fernández en 2014, según el periodista Francys Romero.

Aquellos números generaron grandes expectativas para 2026, pero el inicio de temporada no ha respondido a ellas.

Morales, nacido el 24 de septiembre de 2002 en Antilla, Cuba, tuvo un primer intento fallido de abandonar la isla en 2019, cuando fue detenido en Guantánamo. Finalmente desertó del equipo nacional Sub-23 en México en septiembre de 2021.

Tras establecer su residencia fuera de Cuba, firmó con los Atléticos en enero de 2023 por un bono de 3 millones de dólares, uno de los más altos para un prospecto internacional joven ese año.

La organización lo promovió rápidamente por el sistema de ligas menores. En 2023 lanzó 44 entradas con Lansing (High-A) con ERA de 2.86 y 55 ponches, y fue clasificado como el prospecto número tres de los Atléticos por MiLB.com en 2024, con una recta evaluada entre 97 y 99 millas por hora.

La franquicia, en proceso de reconstrucción tras su traslado de Oakland a Sacramento, ha apostado fuertemente por talentos jóvenes como Morales, y pese al difícil inicio de 2026, le otorga una nueva oportunidad en el róster activo.

Como resumió Pelota Cubana USA: «Buenas expectativas tras 2025. Problemas de control y comando. Más dudas que certezas en su rendimiento. Aun así, recibe otra oportunidad».