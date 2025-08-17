Pitcher cubano Luis Danys Morales logra su primera victoria en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Luis Danys Morales alcanzó este domingo su primera victoria en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), consolidándose como uno de los brazos jóvenes más prometedores de los Athletics.

Con apenas 22 años y 327 días, Morales se convirtió en el pitcher abridor cubano más joven en ganar un juego en Grandes Ligas desde que lo hiciera José Fernández en 2014, quien lo consiguió a los 21 años y 272 días, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

La comparación no es casualidad: desde que tenía 14 o 15 años, los scouts lo proyectaban con material de Grandes Ligas, y ahora, su velocidad, control y madurez sobre el montículo empiezan a confirmar aquel pronóstico.

Con un arsenal encabezado por su recta poderosa y un temple que no suele encontrarse en novatos, Morales está escribiendo las primeras páginas de una carrera que promete muchas alegrías para el béisbol cubano y sus seguidores en las Mayores.

