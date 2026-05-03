Leonardo Padura: "Cuba debe cambiar, no porque lo diga Trump, sino porque los cubanos necesitamos cambios"

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El escritor cubano Leonardo Padura presentó el sábado su novela "Morir en la arena" ante una sala colmada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde abogó una vez por un cambio en su país.

Padura expresó que las condiciones de vida en Cuba se han vuelto "amargas" y que la sociedad está viviendo en un punto límite de catástrofe, de posible crisis humanitaria, que achacó al "bloqueo energético".

"Ahora mismo están en la mesa todos los escenarios. Lo cierto es que Cuba debe cambiar no porque lo diga Trump, sino porque los cubanos necesitamos sociales, políticos, económicos de todo tipo. Los cubanos merecen tener una vida mejor, que se detengan las olas migratorias", señaló el intelectual, quien recordó que tras la pandemia han salido de Cuba casi 2 millones de personas, sobre todo jóvenes profesionales.

Para ilustrar la precariedad que vive la Isla, recurrió a un ejemplo personal: su madre, de 98 años, cobra una jubilación de 1,500 pesos cubanos cuando 30 huevos cuestan 3,000 pesos en el mercado.

"¿Cómo esa señora pudiera vivir si no tuviera un poco de fe, que en Cuba decimos es 'familiar en el extranjero' -mi hermana que vive en Miami-, y otro poco de fe interior, que somos mi mujer y yo?", cuestionó, citado por Infobae.

Esa realidad es el telón de fondo de "Morir en la arena" (Editorial Tusquets, 2025), que Padura describió como su novela más triste y como una "radiografía de los últimos 33 años en Cuba".

La obra narra la historia de Rodolfo, un hombre recién jubilado que se entera de que su hermano -quien asesinó a su padre décadas atrás- será excarcelado por una enfermedad terminal.

"El para qué de esta novela era hablar del destino de mi generación, de la gente de mi edad que se jubila y se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema, a pesar de haber sido profesionales y de haberse formado toda la vida", explicó, citado por Clarín.

Inspirada en un parricidio real que Padura conoció de cerca, la novela tiene dos momentos narrativos: el presente de Rodolfo y el pasado que arranca en los años 60, con cuatro personajes principales y los hijos como contexto generacional.

Sobre su decisión de permanecer en Cuba, fue directo: "Sigo ahí y seguiré hasta que me expulsen de la ciudad o ya no pueda más con ella o tenga que irme, pero por ahora no me expulsan y yo no me voy. Tengo un sentido de pertenencia muy fuerte que determina la permanencia".

Esa postura le ha valido ataques desde el exilio. En enero, la escritora Zoé Valdés lo acusó de ser "policía del régimen cubano" durante el Derecha Fest de Mar del Plata.

En abril, Padura publicó en El País el artículo "¿Y qué va a pasar en Cuba?", en el que urgí cambios estructurales ante la peor crisis cubana en décadas.

Como anticipo, el autor confirmó que su próximo libro retomará al detective Mario Conde, el personaje que lo hizo famoso en todo el mundo.