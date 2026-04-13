"Empobrecidos, hastiados, desesperanzados", los cubanos necesitamos que Cuba cambie, dice Padura en El País

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El escritor Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, publicó este sábado en el diario español El País un artículo de titulado "¿Y qué va a pasar en Cuba?" en el que describe con crudeza la situación que vive la isla desde dentro y concluye que el cambio es una necesidad urgente del pueblo cubano.

El también periodista, residente en La Habana, advierte que sobre la mesa están "todos los escenarios", desde que "cambie algo para que nada cambie" hasta "algún tipo de operación militar de imprevisibles consecuencias" ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos, y reconoce que nadie puede prever con exactitud qué pasará.

A juicio del también Premio Nacional de Literatura, el presente es uno de los momentos económicos y sociales más dramáticos de Cuba, agravado por el bloqueo energético de la administración Trump, que ha paralizado actividades en múltiples sectores y se ha sumado a una crisis preexistente de apagones prolongados, deterioro del transporte público, falta de insumos médicos, inflación y pobreza salarial.

Padura traza una genealogía de la debacle actual que arranca con las reformas de Raúl Castro, las cuales, bajo el eslogan de "sin prisa, pero sin pausa" implicaron el desmontaje del "sistema igualitario" precedente y abrieron la brecha de la desigualdad al eliminar las llamadas "gratuidades indebidas".

A esa herencia se sumaron el deshielo con el presidente Barack Obama, que el régimen no aprovechó, la pandemia que devastó el turismo, la reducción de las ayudas venezolanas y la "tarea ordenamiento" de 2021, que unificó monedas pero disparó la inflación y destruyó el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El escritor establece una diferencia clave con el Período Especial de los años noventa: entonces las carencias fueron "horizontales", es decir, afectaron a casi todos por igual y sostuvieron el entramado homogéneo de la sociedad. Hoy, en cambio, la crisis es "vertical": "muchos están jodidos, pero un sector ya visible se ha ido enriqueciendo mientras opera con las carencias que el Estado no es capaz de aliviar", opinó el escritor.

De acuerdo con la opinión de economistas y otros investigadores sociales, así como el sentir popular, atendiendo a múltiples variables, la crisis actual supera las carencias de la década del 90, y encuentra una población diezmada, reprimida, y con muchos de sus jóvenes en la emigración.

Padura también critica la mala gestión de las inversiones del régimen: se construyeron hoteles para turistas que nunca llegaron mientras se tardó en apostar por la energía solar, que ahora se instala a ritmo acelerado en lugares críticos.

Sobre los movimientos recientes del régimen, el escritor analiza con escepticismo la tardía medida que autoriza a los emigrados cubanos a invertir en casi cualquier sector de la economía, incluidos infraestructura y banca. La decisión excluye a los residentes en la Isla, limitados a pequeños y medianos emprendimientos. "Es como si se asumiera que los de dentro son tan pobres que no podrían montar ni siquiera una fábrica de zapatos", escribe.

Los posibles inversores extranjeros actúan con cautela ante un gobierno que cambia las reglas a su antojo, paga mal sus deudas y tiene cuentas bancarias congeladas mientras promueve la apertura de otras nuevas, valora el autor de la saga policial de Mario Conde.

"Cuba debe cambiar, pero no debería ser porque la estén asfixiando fuerzas exógenas, sino porque los cubanos, empobrecidos, hastiados, desesperanzados, necesitamos que cambie, en muchos sentidos", concluye Padura.

El Gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel, sin embargo, parece no enterarse de esa urgencia; y reprime sin cesar las voces críticas que tratan de impulsar las transformaciones.