Miguel Vargas mantiene ritmo jonronero y apunta a campaña histórica en MLB

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El tercera base cubano Miguel Vargas llegó a siete jonrones en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y de mantener ese ritmo terminaría la campaña con 33 cuadrangulares, el doble de su marca personal en MLB, establecida en 2025 con 16 jonrones.

De acuerdo con el periodista Francys Romero, el habanero, que viste el número 20 de los Chicago White Sox, alcanzó esa cifra en apenas 34 juegos disputados, un ritmo que lo proyecta como uno de los bateadores de poder más peligrosos de la Liga Americana en lo que va de temporada.

Sus números completos en 2026 reflejan una mejora integral: promedio de .228, porcentaje de embasamiento de .360, slugging de .447 y OPS de .807 en 123 turnos al bate, con 18 carreras impulsadas, cinco bases robadas y 24 bases por bolas.

Un dato que llama la atención es su rendimiento contra lanzadores zurdos: Vargas batea .297 con cuatro jonrones en 37 turnos frente a lanzadores de ese lado, frente a dos cuadrangulares en 79 turnos contra derechos.

La temporada 2026 también ha traído una sinergia notable con el japonés Munetaka Murakami, quien firmó con Chicago un contrato de dos años por 34 millones de dólares. Los White Sox tienen récord de 4-1 cuando ambos conectan jonrón en el mismo juego, lo que los convierte en el motor ofensivo del equipo.

Murakami, por su parte, acumula ocho jonrones en sus primeros 22 juegos en MLB, ritmo que lo proyecta a 58 cuadrangulares en la temporada, con un OPS de .955 y una tasa de barrel del 26.2%, cuarta más alta en las Grandes Ligas en 2026.

El ascenso de Vargas en 2026 es la continuación de una trayectoria en constante mejora. En 2025, Vargas fue elegido Jugador de la Semana de la Liga Americana en mayo, tras batear .417 con cuatro jonrones y nueve carreras impulsadas en siete días.

Ese mismo año, Vargas igualó su récord personal de siete jonrones en solo 49 juegos, superando el ritmo de 2023 cuando necesitó 81 partidos para llegar a esa cifra.

Nacido el 17 de noviembre de 1999 en La Habana, Vargas salió de Cuba a los 16 años junto a su padre Lázaro Vargas, considerado una leyenda del béisbol cubano. Lázaro Vargas es reconocido como uno de los mejores peloteros de la historia de la isla.

Miguel firmó con los Dodgers de Los Ángeles como agente libre internacional en 2016 y debutó en MLB el tres de agosto de 2022, tras destacar en ligas menores con promedio de .319, 23 jonrones y 76 carreras impulsadas en 2021.

En 2025, Vargas se unió a la élite cubana en MLB con una racha de dobles que lo colocó entre los mejores bateadores de la temporada, consolidando su lugar en la alineación de Chicago.

Si Vargas logra mantener el ritmo actual hasta el final de la temporada, sus 33 jonrones proyectados representarían no solo un récord personal, sino una de las campañas más productivas de un pelotero cubano en la historia reciente de las Grandes Ligas.