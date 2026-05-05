Arrestan a agente del Servicio Secreto en Miami por un sorprendente motivo

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Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue arrestado en la madrugada del lunes en Miami tras ser sorprendido realizando actos indecentes en el pasillo de un hotel, horas después de haber trabajado en la seguridad de una visita del presidente Donald Trump a un torneo de golf en la ciudad.

John Andrew Spillman, de 33 años, originario de Marble Falls, Texas, y con base en Washington D.C., fue detenido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade alrededor de las 12:06 a.m. del lunes con un cargo de exposición indecente, según el informe de arresto.

El incidente en el hotel

El hecho ocurrió en el DoubleTree by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center, ubicado en el 711 de la avenida Northwest 72, en el área de Miami-Dade.

Según el informe de arresto, huéspedes del hotel reportaron que Spillman los siguió desde el vestíbulo hasta el sexto piso del edificio.

Una mujer declaró a la policía que estaba en el lobby cuando el sospechoso la siguió hasta su piso, y que entró de inmediato a su habitación porque «temió por su vida».

Desde dentro de la habitación, la víctima vio a Spillman realizando actos indecentes junto a su puerta. La seguridad del hotel también respondió al llamado y encontró al agente «con los pantalones bajos» en el sexto piso, según el informe citado por el New York Post.

La misión previa: seguridad para Trump en Doral

Spillman había terminado horas antes su turno como parte de un equipo de seguridad perimetral asignado a la visita del presidente Trump al torneo PGA Cadillac Championship en Trump National Doral, celebrado ese mismo domingo.

Trump asistió a la ronda final acompañado de familiares, observando desde una carpa cerca del hoyo 18. El agente se encontraba fuera de servicio al momento del incidente, según confirmó el propio Servicio Secreto.

En días recientes, otro hombre fue arrestado en Trump National Doral tras protagonizar un incidente en el mismo recinto.

La respuesta del Servicio Secreto

El jefe de la División Uniformada del Servicio Secreto, Richard Macauley, emitió un comunicado oficial en el que calificó la conducta de Spillman como inaceptable.

«La conducta que se alega es inaceptable y contrasta de manera contundente con el profesionalismo y la integridad que exijo a nuestro personal», declaró Macauley, quien añadió que la agencia tomó el asunto «con la máxima seriedad» y colocó al agente en licencia administrativa pendiente del proceso penal y de una investigación interna.

Spillman fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami-Dade con una fianza de $1,000. Se le asignó un defensor público y, para este martes por la mañana, ya había pagado la fianza y estaba próximo a ser liberado.

Un contexto de escrutinio intensificado

El arresto se produce en un momento de especial sensibilidad para el Servicio Secreto. Apenas diez días antes, Cole Tomas Allen disparó contra un agente de la institución en un puesto de control del Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump estaba presente. El agente sobrevivió gracias a su chaleco antibalas y Allen fue acusado de intento de asesinato del presidente.

El historial de escándalos de la agencia incluye el caso de Cartagena, Colombia, en abril de 2012, cuando 11 agentes fueron suspendidos por contratar prostitutas antes de la Cumbre de las Américas con el entonces presidente Barack Obama, lo que derivó en despidos y reformas internas.

Una exempleada cubana de Trump National Doral también ha sido vinculada a controversias en torno al recinto, que está previsto como sede de la Cumbre del G20 en diciembre de 2026.

Spillman tiene programada su próxima comparecencia ante el tribunal para el 27 de mayo, cuando deberá responder formalmente al cargo de exposición indecente.