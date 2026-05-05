¡Sabrosura! La abuela cubana del reparto se despelota al ritmo de la ópera de «Un tin» de Payaso x Ley

La cuenta de TikTok @julia.martin.juli, conocida como «LA ABUELA DEL REPARTO», volvió a incendiar las redes con un video de 44 segundos que ya acumula más de 154,000 vistas, en el que una abuela cubana baila con una soltura envidiable al ritmo de «Un tin», el tema más reciente de Payaso x Ley.

Lo que hace especialmente llamativo el clip no es solo el desparpajo de la protagonista, sino la canción elegida: «Un tin» es una propuesta completamente inédita en el reparto cubano que fusiona el género urbano con técnica lírica operística clásica, algo que nunca antes había ocurrido en el género.

El propio artista definió su creación con una frase que lo dice todo: «Esto es reparto con ópera».

El tema fue lanzado el 20 de abril bajo el sello Befocus Music, en colaboración con Rowell Urban y producción de Ernesto Losa, y su videoclip —publicado en TikTok el 21 de abril— muestra a Payaso x Ley cantando en registro lírico clásico, lo que generó un enorme revuelo en redes desde su estreno.

El video de la abuela, publicado el pasado jueves, acumula 18,700 likes, 1,220 comentarios y 1,583 compartidos, convirtiéndose en uno de los clips más comentados de la semana en la comunidad cubana de TikTok.

La cuenta @julia.martin.juli no es nueva en esto: en diciembre de 2025 ya protagonizó un video viral mostrando a una señora de setenta años bailando reparto con una energía que dejó a más de uno con la boca abierta.

El fenómeno de las abuelas cubanas y el reparto tiene ya varios capítulos memorables. En julio de 2025, Luisa, una abuela cubana de 97 años, se hizo viral bailando al ritmo de «Tacto que llegó el reparto» de Bebeshito, con el texto que la acompañaba: «97 años, yo buscándola para bañarla y ella ripiá donde hay música».

Estos videos se han convertido en un subgénero viral recurrente que rompe estereotipos sobre la edad y demuestra cómo el reparto conecta generaciones dentro y fuera de Cuba.

El reparto cubano nació alrededor de 2007 en los barrios populares de La Habana, incorporando elementos de la timba, la rumba y el guaguancó. Nunca, hasta «Un tin», había tomado prestado nada del repertorio operístico clásico.

Payaso x Ley, con 956,500 oyentes mensuales en Spotify, es uno de los artistas más activos del género, con lanzamientos recientes como «BOTA» (noviembre de 2025), «Soltera» con DJ Unic y «Chencha» (2026).

Los comentarios en el video de la abuela no se hicieron esperar: «Así quiero llegar a los 70» y «Esa abuela tiene más ritmo que yo» son frases que se repiten entre los usuarios, mientras la descripción oficial de «Un tin» en plataformas digitales lo presenta como «el nuevo himno del movimiento urbano cubano».