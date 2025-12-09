¡Tremendo movimiento! El video de una cubana de 70 años bailando reparto que enamora las redes sociales

Una abuela cubana de 70 años se ha convertido en sensación en TikTok luego de publicar un video bailando reparto con una energía contagiosa y una actitud que ha enamorado a miles de usuarios.
El video, compartido en la cuenta @julia.martin.juli, muestra a la señora vestida de negro con una chaqueta de lunares, moviéndose al ritmo del popular género urbano cubano dentro de su casa, mientras sonríe y demuestra un carisma desbordante.
“Esa abuela tiene más ritmo que yo”, “Cuba es alegría” y “Así quiero llegar a los 70” son algunos de los comentarios que abundan en el video, que rápidamente se volvió viral.
En las imágenes, la señora luce un moderno look con gafas de sol y cabello blanco, demostrando que el baile y la buena energía no tienen edad. Su estilo y soltura han sido celebrados como un ejemplo de vitalidad y orgullo cubano.
El reparto, un ritmo derivado del reguetón y muy popular en la isla, ha ganado aún más popularidad gracias a videos como este, donde los mayores demuestran que también pueden disfrutar y moverse con sabor al compás de la música urbana.
El video continúa sumando visualizaciones en TikTok y ha sido compartido en otras redes sociales, donde muchos usuarios piden más bailes de la “abuela del reparto”.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral de cubanos bailando reparto
¿Por qué se ha vuelto viral el video de la abuela cubana bailando reparto?
El video de la abuela cubana de 70 años se ha vuelto viral porque muestra a una persona mayor moviéndose con energía y carisma al ritmo del reparto, un género urbano popular en Cuba. Su actitud positiva y su habilidad para bailar han capturado la atención de miles de usuarios en TikTok, quienes celebran su vitalidad y alegría.
¿Qué es el reparto y por qué es popular en Cuba?
El reparto es un subgénero del reguetón que se originó en Cuba. Se caracteriza por ritmos rápidos y pasos de baile enérgicos. Este estilo ha ganado popularidad por su capacidad de conectar con distintas generaciones y su presencia en plataformas como TikTok, donde se viralizan coreografías y videos que muestran su influencia cultural.
¿Cómo influye la cultura cubana en la popularidad del reparto en redes sociales?
La cultura cubana, conocida por su música y baile, es un pilar fundamental para la popularidad del reparto en redes sociales. La alegría, el ritmo y la espontaneidad de los cubanos se reflejan en videos virales donde personas de todas las edades disfrutan y bailan, rompiendo estereotipos y mostrando al mundo la riqueza cultural de la isla.
¿Qué mensaje transmiten los videos de personas mayores bailando reparto?
Los videos de personas mayores bailando reparto transmiten un mensaje de vitalidad, inclusión y la idea de que la edad no es un impedimento para disfrutar de la música y el baile. Estos clips celebran la vida, la cultura cubana y demuestran que la alegría puede compartirse sin importar la edad, inspirando a personas de todas las generaciones a seguir disfrutando de la música.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.