¡Tremendo movimiento! El video de una cubana de 70 años bailando reparto que enamora las redes sociales

Una abuela cubana de 70 años se ha convertido en sensación en TikTok luego de publicar un video bailando reparto con una energía contagiosa y una actitud que ha enamorado a miles de usuarios.

El video, compartido en la cuenta @julia.martin.juli, muestra a la señora vestida de negro con una chaqueta de lunares, moviéndose al ritmo del popular género urbano cubano dentro de su casa, mientras sonríe y demuestra un carisma desbordante.

“Esa abuela tiene más ritmo que yo”, “Cuba es alegría” y “Así quiero llegar a los 70” son algunos de los comentarios que abundan en el video, que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, la señora luce un moderno look con gafas de sol y cabello blanco, demostrando que el baile y la buena energía no tienen edad. Su estilo y soltura han sido celebrados como un ejemplo de vitalidad y orgullo cubano.

El reparto, un ritmo derivado del reguetón y muy popular en la isla, ha ganado aún más popularidad gracias a videos como este, donde los mayores demuestran que también pueden disfrutar y moverse con sabor al compás de la música urbana.

El video continúa sumando visualizaciones en TikTok y ha sido compartido en otras redes sociales, donde muchos usuarios piden más bailes de la “abuela del reparto”.