Marco Rubio quiere hablar con el papa León XIV sobre ayuda humanitaria a Cuba

Marco Rubio anunció este martes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, que quiere hablar con el papa León XIV sobre ampliar la ayuda humanitaria a Cuba, con la condición de que sea distribuida a través de la Iglesia Católica y que el régimen de Miguel Díaz-Canel lo permita.

El secretario de Estado explicó que su viaje al Vaticano, que arranca este jueves, servirá para abordar la posibilidad de ampliar la cooperación con la Iglesia para canalizar asistencia en la isla.

Rubio recordó que en febrero la Casa Blanca ya envió 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, distribuidos a través de Cáritas Cuba y la red parroquial de la Iglesia, evitando al régimen.

Sin embargo, subrayó que Washington está dispuesto a ir más lejos si La Habana no sigue bloqueando la operación: «Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba, pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo».

«No nos dejan dar más ayuda humanitaria a su propio pueblo, y estamos dispuestos a hacerlo a través de la Iglesia», insistió el jefe de la diplomacia estadounidense.

En la misma rueda de prensa, Rubio lanzó un duro mensaje contra el régimen cubano, al que calificó de «estado fallido» gobernado por «comunistas incompetentes» que «no saben cómo arreglarlo».

La agenda con la Santa Sede también incluirá la defensa de la libertad religiosa a nivel global, tema en el que Rubio destacó coincidencias con el Vaticano: «Tenemos preocupaciones compartidas sobre la libertad religiosa, nos gustaría hablar con ellos sobre eso».

El secretario de Estado mencionó el reciente viaje de León XIV a África occidental, donde el pontífice abordó la problemática de la libertad de culto, como ejemplo de los intereses compartidos entre Washington y la Santa Sede.

Rubio negó además que el viaje sea un intento de «suavizar las cosas» tras las tensiones públicas entre el presidente Donald Trump y el papa, y aclaró que la visita estaba planificada de antemano.

La reunión con León XIV está programada para el jueves 7 de mayo en el Palacio Apostólico, según informó el Departamento de Estado sobre el viaje de Rubio a Italia y el Vaticano.

La visita se produce en un contexto de máxima presión estadounidense sobre Cuba: desde enero, EE.UU. impuso un embargo petrolero que ha provocado apagones de hasta 25 horas diarias y una contracción del PIB del 7,2%.

Las negociaciones directas entre Washington y La Habana fracasaron en abril tras el rechazo cubano al ultimátum de liberar presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, cuyo plazo venció el 24 de abril sin acuerdo.

Rubio también restó importancia a la polémica generada por una fotografía en la que aparece junto al general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, frente a un mapa de Cuba, imagen que algunos interpretaron como una señal de una posible ofensiva militar inminente contra la isla.

El Vaticano tiene un historial probado como mediador entre Washington y La Habana: el Papa Francisco fue decisivo en el acercamiento entre Obama y Raúl Castro en 2014, facilitando canales secretos que culminaron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de diciembre de ese año.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, visitó Cuba en dos ocasiones como superior general de la orden agustiniana, lo que le otorga un conocimiento directo de la realidad de la isla y un potencial papel como interlocutor en cualquier proceso de cambio.