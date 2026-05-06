Termoeléctrica Guiteras sin fecha clara: pruebas y diagnóstico en curso

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La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras completó este miércoles el enfriamiento de su caldera y se prepara para las pruebas que determinarán el alcance real de los daños, según una actualización publicada en Facebook por la propia planta.

La planta, ubicada en Matanzas y principal generadora individual de Cuba, salió del Sistema Eléctrico Nacional el martes a las 9:12 de la mañana por una avería en la caldera, lo que representó la pérdida de 140 MW en un sistema ya al límite.

Según el comunicado oficial, «próximamente se realizarán pruebas hidráulica y neumática, que son las pruebas que se hacen para descartar los daños en la caldera».

La prueba hidráulica emplea agua presurizada para detectar grietas o perforaciones, mientras la neumática usa aire comprimido para verificar la integridad de los componentes.

La CTE informó que «sobre las 3:00 PM ya se debe tener un diagnóstico de los defectos detectados y a partir de ello poder comenzar con las labores de reparación».

Hasta conocer ese diagnóstico, no existe fecha concreta de retorno al servicio.

La planta trabaja con fuerza laboral especializada en turnos de 24 horas para minimizar los tiempos, según el comunicado: «se trabajarán las 24 horas con el ánimo de no perder tiempo y poder entrar en el menor tiempo posible una vez que los trabajos estén concluidos».

Esta es la octava salida de la Guiteras del sistema eléctrico en lo que va de 2026, y sus consecuencias se sienten de inmediato en toda la isla. Los apagones se dispararon tras la salida de Guiteras, con un déficit pronosticado de 1,720 MW para el pico nocturno de este miércoles y una afectación estimada de 1,750 MW.

El antecedente más reciente es preocupante. En febrero de 2026, una prueba hidráulica detectó un defecto en la «Nodriza» de la caldera y retrasó significativamente el arranque de la planta, un episodio que dejó fuera de servicio a la termoeléctrica durante más tiempo del previsto inicialmente.

La crisis se agrava por la escasez de combustible: el petróleo ruso que alivió los apagones en Cuba se agotó a finales de abril, y no hay un segundo envío con fecha confirmada.

La Guiteras, inaugurada en 1988 y con capacidad nominal de entre 250 y 340 MW, aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional, pero nunca ha recibido mantenimiento capital en sus más de 36 años de operación.

Paradójicamente, apenas una semana antes de esta nueva avería, la CTE Guiteras recibió por quinta vez la distinción de Vanguardia Nacional, un reconocimiento que generó amplio rechazo entre los cubanos que padecen los apagones.