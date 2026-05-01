Cubanos cuestionan la condición de «vanguardia nacional» a centros laborales que no funcionan

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En vísperas del 1 de mayo de 2026, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) desató una oleada de entregas de la distinción «Vanguardia Nacional» a centros laborales de todo el país, generando indignación y burla en redes sociales ante la contradicción entre los reconocimientos oficiales y la realidad que vive el pueblo cubano.

La página «Realidad Cubana» en Facebook resumió el sentir de muchos ciudadanos con una publicación que se viralizó: «Todos los días en el NTV anuncian que TAL o MÁS CUAL CENTRO LABORAL e INSTITUCIÓN ESTATAL alcanzó la condición de 'VANGUARDIA NACIONAL' por sus excelentes resultados, todo ello en un país en el que nada funciona medianamente normal».

Publicación de Facebook/Realidad Cubana

Entre los casos más llamativos figura la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, que recibió por quinta vez la distinción pese a haber salido del Sistema Electroenergético Nacional al menos siete veces en lo que va de 2026, incluyendo un colapso total el 16 de marzo que dejó al 68% de la isla sin electricidad durante casi 30 horas.

El periodista José Miguel Solís, de Radio Rebelde en Matanzas, celebró el galardón señalando que «este año, como se contempla en el programa económico y social, iniciarán el ansiado mantenimiento general, centrado en turbina, generador y caldera». La planta, inaugurada en 1988, nunca ha recibido un mantenimiento capital desde su puesta en servicio, acumulando más de 36 años de deterioro.

También ETECSA en Holguín figura entre las entidades premiadas, según denunció «Realidad Cubana»: «Hasta a ETECSA en Holguín también se lo otorgaron». La provincia acumuló 804 reportes de apagones con una duración media de 24 horas al día, y en Mayarí, 400 familias estuvieron 29 días sin electricidad por el robo de aceite dieléctrico en una subestación.

El patrón de premiar en medio del fracaso tiene antecedentes inmediatos: en marzo, el director de la Guiteras fue ascendido pese al colapso eléctrico que protagonizó su planta, generando una indignación similar entre los cubanos.

El 30 de abril, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presidió la entrega de «Vanguardia Nacional» a tres entidades del Grupo Empresarial Palco, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel encabezaba la entrega del Título Honorífico de Héroe del Trabajo a 18 cubanos. En Villa Clara, 44 colectivos laborales recibieron la distinción provincial en el marco de las celebraciones.

La reacción ciudadana en redes sociales combinó ironía e indignación. «Un país que tiene que recibir donaciones de Haití te da la medida de cuanto está enterrado en el subsuelo de la miseria», escribió un usuario. Otro apuntó: «Es algo PATOLÓGICO, vivimos en un mundo paralelo de MENTIRAS».

Los comentarios también apuntaron a la crisis energética que atraviesa Cuba, con un déficit de generación que llegó a 1,955 MW en marzo y cuatro meses consecutivos sin combustible suficiente para sostener el sistema eléctrico nacional.

«Es lo último en producción de los comuñangas, ahora todas las empresas son vanguardia en un país con la inflación más grande de América y una economía por el piso», resumió otro ciudadano, en una frase que condensa el abismo entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que padece el pueblo cubano.