Arturo Sandoval, devastado por la muerte de su amigo Jorge Calandrelli: "La música pierde a un gigante"

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El trompetista cubano Arturo Sandoval expresó su profundo dolor por la muerte de su amigo y colaborador Jorge Calandrelli, compositor, arreglista y pianista argentino que falleció el pasado lunes a los 86 años, dejando un vacío enorme en la música internacional.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Facebook, Sandoval despidió a Calandrelli con palabras que reflejan décadas de amistad: "Hoy recibo con profunda tristeza la noticia de la partida de mi querido amigo Jorge Calandrelli. Se nos va un músico extraordinario y un ser humano de inmensa calidad".

Sandoval, quien recibió el Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2023, describió a Calandrelli con admiración: "Jorge fue un verdadero maestro: arreglista fenomenal, compositor exquisito, pianista refinado, productor, director de orquesta… un artista completo, un verdadero todoterreno de la música".

El trompetista destacó la singularidad de sus arreglos: "Sus arreglos tenían algo único: una combinación perfecta de sofisticación, emoción y un respeto absoluto por la melodía. Jorge sabía cómo vestir una canción con grandeza sin quitarle el alma. Eso no se enseña… eso es un don".

La relación artística entre ambos se materializó en proyectos de gran relevancia. El más destacado fue el álbum "A Time for Love" (2010), que obtuvo el Latin Grammy como Mejor Álbum Instrumental para Sandoval y el de Productor del Año para Calandrelli.

Otro proyecto emblemático fue "Eternamente Manzanero" (2014), tributo al compositor mexicano Armando Manzanero. Sandoval lo recordó con emoción: "Lo más hermoso fue que el propio Armando, al enterarse de que estábamos trabajando en ese tributo, se sumó al proyecto. Aquello fue un encuentro de talento, respeto y amor por la música que jamás olvidaré".

Captura de Facebook / Arturo Sandoval

Nacido en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1939, Calandrelli se radicó en Estados Unidos en 1978 con el sueño de trabajar con las grandes figuras de la música norteamericana. Colaboró con Barbra Streisand, Tony Bennett, Celine Dion, Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Quincy Jones, Yo-Yo Ma, Madonna, Plácido Domingo y Shakira, entre muchos otros.

Su vínculo con Tony Bennett fue especialmente prolífico: trabajó en 14 de sus álbumes, incluyendo el célebre "Cheek to Cheek" junto a Lady Gaga. El propio Bennett lo definió así: "Jorge Calandrelli es un maestro de los arreglos y ha sido un placer haber trabajado con él en tantas grabaciones a lo largo de mi carrera".

A lo largo de su carrera acumuló seis premios Grammy y 29 nominaciones, además de dos nominaciones al Óscar por "El color púrpura" de Steven Spielberg y por la canción "A Love Before Time" del filme "El tigre y el dragón", de Ang Lee.

Sandoval cerró su homenaje con una frase que resume su dolor: "La música pierde a un gigante, pero su legado vivirá para siempre en cada nota que escribió, en cada arreglo que elevó y en cada emoción que logró transmitir. Te voy a extrañar profundamente".