Cuba sigue sin pagar deuda millonaria a Brasil y el gobierno de Lula admite que no hay previsión de cobro

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El régimen cubano acumula una deuda impaga de 676 millones de dólares con Brasil por obras de infraestructura financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y el gobierno brasileño reconoció que no existe ninguna perspectiva de recuperar ese dinero, según informó CNN Brasil.

El Ministerio de Hacienda de Brasil respondió a la cadena de noticias con una declaración que no deja margen a la esperanza: "No hay previsión de regularización de estos pagos", señaló la cartera, añadiendo que el gobierno sigue cobrando los créditos mediante tratativas bilaterales y articulación en foros internacionales, sin resultados concretos.

La principal obra financiada en Cuba fue el Puerto de Mariel, construido por la empresa Odebrecht en asociación con el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Los contratos se firmaron entre 2009 y 2013 por un valor de 641 millones de dólares, y el costo total del proyecto se estima entre 682 y 800 millones de dólares.

Cuando Cuba dejó de pagar, el BNDES activó el Fondo de Garantía a la Exportación, un instrumento de la Unión que cubrió el déficit y transfirió la pérdida al contribuyente brasileño.

La garantía que el banco había aceptado para el préstamo del Puerto de Mariel era, en sí misma, una señal de alarma: los ingresos de la industria cubana de cigarros, una decisión que el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil clasificó posteriormente como "frágil" e inadecuada para el tamaño del préstamo.

La historia del impago cubano es larga y documentada. En octubre de 2018, el gobierno cubano prometió saldar su deuda con Brasil, pero apenas dos meses después, parte de esa deuda entró en default. En diciembre de 2019, el entonces presidente del BNDES, Gustavo Montezano, advirtió que la interrupción de pagos cubanos generaría pérdidas millonarias para la institución.

En febrero de 2023, el presidente Lula da Silva se mostró optimista: "Estoy seguro de que en nuestro Gobierno esos países pagarán porque son todos países amigos de Brasil y con certeza pagarán la deuda que tienen con el BNDES", declaró entonces sobre Cuba y Venezuela. Tres años después, su propio Ministerio de Hacienda desmiente ese optimismo.

El debate se reavivó cuando Lula sancionó el 24 de marzo la Ley 15.359/2026, que retoma el financiamiento del BNDES para exportación de servicios de ingeniería y permite que constructoras brasileñas vuelvan a ejecutar grandes proyectos en el exterior.

La norma prohíbe nuevas operaciones con países morosos y obliga al banco a publicar información detallada sobre sus préstamos, pero no resuelve las deudas ya existentes.

Expertos consultados por CNN Brasil son categóricos: "Ciertamente, no es bueno hacer obras en países que no tienen capacidad de pagar esos créditos de vuelta", advirtió uno de ellos, señalando que difícilmente Cuba o Venezuela cumplirán con la obligación en algún momento y que el dinero debe considerarse perdido.

La situación financiera de la dictadura cubana hace poco probable cualquier pago futuro. La deuda pública de la Isla alcanzó el 108,8 % del PIB en 2024, con una inflación del 42 % y un déficit fiscal del 11 % del PIB.

El economista Pavel Vidal Alejandro, exfuncionario del Banco Central de Cuba, lo resume con precisión: "El estado cubano nunca podrá ser completamente solvente mientras continúe preservando y subsidiando el monopolio de un sector empresarial estatal ineficiente".

Cuba no está sola en el banco de los morosos.

Venezuela acumula una deuda de más de 1,200 millones de dólares con Brasil por los metros de Caracas y Los Teques y la Siderúrgica Nacional, todos proyectos ejecutados por constructoras brasileñas con financiamiento del BNDES.