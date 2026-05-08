El Pentágono publica archivos secretos sobre ovnis por orden de Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este viernes la primera tanda de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), en lo que el gobierno califica como un esfuerzo histórico de transparencia sobre objetos voladores no identificados y posible vida extraterrestre.

La colección inicial, denominada «Release 01», incluye 162 archivos —fotos, documentos y videos nunca antes vistos públicamente— disponibles en el sitio oficial war.gov/ufo, donde la administración continuará publicando materiales de forma continua en tandas cada pocas semanas.

La publicación responde a una directiva que Donald Trump anunció el 19 de febrero en Truth Social, donde ordenó al Secretario de Guerra y a otras agencias «identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados».

El programa, denominado PURSUE (Sistema Presidencial de Desclasificación y Reporte de Encuentros con UAP), involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

Todos los casos publicados son «no resueltos»: el gobierno admite que no puede determinar la naturaleza del fenómeno observado por falta de datos suficientes.

War.gov/UFO

Entre los materiales más llamativos figura un boceto compuesto elaborado por el FBI a partir de testimonios coincidentes de testigos presenciales de septiembre de 2023 en el sureste de Estados Unidos, que describe un objeto elipsoidal de color bronce con una longitud estimada de entre 130 y 195 pies, que se materializó desde una luz brillante en el cielo y desapareció instantáneamente.

La colección también incluye imágenes infrarrojas de objetos no identificados sobre el oeste y sureste del país captadas en 2025, un fotograma de la misión Apollo 17 de 1972 con tres luces visibles sobre el terreno lunar, y reportes de operadores militares en Oriente Medio, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, África, el Indo-Pacífico y Norteamérica.

El proceso implica revisar decenas de millones de registros, muchos existentes solo en papel y que abarcan varias décadas.

De los 162 archivos publicados, 108 tienen redacciones mínimas para proteger identidades de testigos o ubicaciones de instalaciones, aunque ninguna afecta datos sobre la naturaleza de los encuentros.

War.gov/UFO

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó la publicación con una declaración directa: «Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo».

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la iniciativa y afirmó que la agencia «permanecerá candorosa sobre lo que sabe que es verdad, lo que aún no entiende y todo lo que queda por descubrir».

La directiva de Trump surgió en parte como reacción a declaraciones del expresidente Barack Obama, quien el 14 de febrero afirmó en un podcast que los extraterrestres «son reales, pero yo no los he visto». Trump acusó a Obama de revelar «información clasificada» y cometer un «grave error».

El 29 de abril, durante la visita de los astronautas del Artemis II a la Casa Blanca, Trump prometió publicar los archivos «muy pronto» y reveló haber entrevistado personalmente a pilotos militares: «Dijeron que vieron cosas que no creerían. Así que van a leer sobre ello».

El interés público en el tema ha crecido de forma sostenida: el 41% de los estadounidenses cree en vida extraterrestre visitando la Tierra, según un sondeo de Gallup de noviembre de 2025, el nivel más alto desde 1997, mientras que el 65% apoya la desclasificación completa de los archivos.

El Departamento de Guerra —nombre recuperado por orden ejecutiva de Trump en septiembre de 2025 para el que hasta entonces se llamaba Departamento de Defensa— continuará publicando nuevos materiales en tandas periódicas bajo el lema que cierra su comunicado oficial: «Bajo esta Administración, perseguiremos la verdad y compartiremos nuestros hallazgos con el pueblo americano».