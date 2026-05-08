Para partirse de la risa: Alexander Delgado se queda dormido en medio de una entrevista y esto sucedió

Alexander Delgado, integrante del dúo cubano Gente de Zona, protagonizó un momento cómico que no tardó en viralizarse durante una entrevista con el youtuber español MOWLIHAWK en su formato informal «#BatMowli», publicada el pasado miércoles en Instagram: en plena conversación, el artista confesó abiertamente que tenía sueño.

El instante ocurrió cuando el entrevistador le preguntaba cómo había conocido a Enrique Iglesias, y Delgado interrumpió el hilo de la charla con una declaración tan espontánea como desarmante: «Tengo sueño, bro. No sé por qué tengo sueños».

MOWLIHAWK no tardó en reaccionar con humor: «Te estoy viendo, te estoy viendo. Yo sé», respondió, sin perder el ritmo de la entrevista.

El clip de dos minutos y 22 segundos acumuló más de 22,000 vistas y 2,486 likes en pocas horas, con el video completo de la entrevista prometido para las 19:00 del mismo día en el canal de YouTube del entrevistador.

El formato «#BatMowli» es conocido precisamente por generar este tipo de momentos espontáneos e inesperados, al desarrollarse de manera informal dentro de un coche, lo que convierte la confesión de Delgado en un episodio especialmente coherente con el espíritu del programa.

Pero la entrevista no fue solo risas. Antes del momento viral, Delgado habló con crudeza sobre la situación en Cuba y confirmó que ni él ni su compañero Randy Malcom pueden regresar a la isla a causa de su participación en «Patria y Vida», la canción que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de 2021.

«No tiene libertad de expresión, no puede opinar nada sobre el gobierno que va a defender preso», afirmó Delgado sobre la realidad cubana, en una denuncia que el dúo ha repetido en su gira mediática por España.

Cuando MOWLIHAWK comentó que escucharlos hablar de Cuba parecía como hablar de Corea del Norte, Delgado no dudó: «No, no, casi, casi».

El artista también señaló que el litro de gasolina en Cuba cuesta 10 dólares y fue tajante sobre el futuro de la isla: «Hasta que no se te acabe esa dictadura que hay ahí, eso no va a mejorar. Esta gente ha acabado con el país».

Gente de Zona lleva años denunciando la dictadura cubana desde el exilio, postura que les ha costado el veto permanente en la isla desde su participación en «Patria y Vida» en febrero de 2021.

En una entrevista en la COPE el pasado 16 de abril, el dúo fue aún más directo: «A la dictadura hay que eliminarla. No podemos regresar a Cuba a no ser que se vaya esa dictadura».

En la misma entrevista con MOWLIHAWK, Delgado repasó los logros del dúo —6 Latin Grammy y 9 premios Billboard— y anunció el lanzamiento de una nueva canción en mayo que, según él, «puede ser una canción de verano».

También recordó que «Bailando», su colaboración con Enrique Iglesias, la canción que les cambió la vida, supera los cuatro millones de reproducciones en Spotify, cifra que el propio Delgado admitió no saber ni leer.

El momento del sueño, sin embargo, fue el que se quedó grabado en la memoria de los seguidores, y la reacción del entrevistador lo resume mejor que cualquier descripción: «Te estoy viendo, te estoy viendo. Yo sé».