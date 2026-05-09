Un cubano será árbitro en el clásico Real Madrid-Barça de leyendas en Miami

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El árbitro cubano Sergio Enrique Cabrera Acosta actuará como primer asistente arbitral este sábado en el partido de leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid, conocido como «The Legends Cup», que se celebra esta noche en el Inter Miami CF Stadium (Chase Stadium) de Fort Lauderdale, Florida, a las 7:30 p.m. hora local.

Cabrera, originario de Santa Clara, Villa Clara, integrará el cuerpo arbitral junto al árbitro principal Hayden Oscanoa y el segundo asistente Michael Jarvis. Los tres pertenecen a una asociación universitaria del sur de Florida, informó Swing Completo.

Sobre la presión de dirigir uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol mundial, incluso en su versión de exjugadores, Cabrera fue directo: «No puedes fallar».

El partido enfrenta a los Barça Legends, dirigidos por el exjugador Albert Ferrer, con figuras como Ronaldinho, Rivaldo, Javier Saviola, Rafa Márquez, Gaizka Mendieta, Adriano, Claudio Bravo y Paulinho. Es el décimo encuentro de la temporada 2025/26 para el equipo azulgrana, un récord desde la creación del grupo en 2016. El encuentro se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del FC Barcelona.

Ambos equipos ya se midieron esta temporada en Los Ángeles, donde empataron 1-1 con gol de Saviola.

La designación de Cabrera tiene un trasfondo que va más allá del deporte. Formado en Cuba, fue árbitro FIFA en dos Copas Mundiales de Futsal: la de Tailandia 2012, donde dirigió nueve partidos incluyendo la final entre Brasil y España como tercer árbitro, y la de Colombia 2016, siendo uno de los seis árbitros de la CONCACAF entre 44 designados.

También arbitró la final del Campeonato Mundial Femenino de Futsal en Costa Rica 2014, entre Portugal y Brasil, convirtiéndose posiblemente en el único árbitro cubano en pitar dos finales de mundiales de futsal de ambos sexos.

En 2012 fue elegido mejor árbitro de Cuba en todos los deportes. Como reconocimiento, recibió una serigrafía enmarcada y un trofeo.

Pese a esa trayectoria, Cabrera emigró a Estados Unidos en 2016 sin haber obtenido el reconocimiento institucional que merecía. El árbitro cubano reflexionó sobre lo que le esperaba en la isla con una frase que resume la realidad del deporte bajo la dictadura: «En Cuba ser árbitro FIFA activo y con resultados positivos no te garantiza absolutamente nada; solo el olvido me esperaba una vez que llegara el retiro».

Desde 2017 trabaja en competencias de organizaciones como la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), MLS Next y la Major Arena Soccer League (MASL), la liga profesional de mayor nivel en futsal estadounidense, en la que figura desde 2021. Ha trabajado en múltiples estados: Ohio, Michigan, Kansas, Missouri, Virginia, Texas y Florida.

Una experiencia previa le abrió la puerta para esta designación: Cabrera ya había arbitrado un partido con Ronaldinho y sus amigos en la cancha del Inter Miami, lo que lo puso en el radar para el clásico de leyendas.

Antes de Cabrera, los cubanos Vladimir Masó y Antonio Álvarez también participaron en Copas Mundiales de Futsal, en Taipéi 2004 y Brasil 2008 respectivamente, en una época en que Cuba era potencia regional en el futsal y clasificó para cuatro mundiales consecutivos.

Esta noche, en Fort Lauderdale, Cabrera dirigirá el partido que Cuba nunca supo valorar.