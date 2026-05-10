Presume de carro moderno y paneles solares en Cuba… y le caen arriba: «¿Y la casa con techo de tejas?»

Un cubano publicó un video en TikTok mostrando orgulloso su Toyota Corolla junto a los paneles solares instalados en su casa en Cuba, y las redes sociales explotaron: más de 213,400 visualizaciones, 841 comentarios y un debate que sigue creciendo.

El clip, compartido por el usuario @1991estaca, muestra el auto reluciente estacionado frente a la vivienda. Pero hubo un detalle que se robó toda la atención: el techo de tejas y zinc de la casa, que contrastaba fuertemente con el carro y la inversión en energía solar.

La pregunta se repitió una y otra vez entre los comentarios: «¿Y la casa?».

«Dios mío, esa casa está que se cae a pedazos, en un huracán se va del aire», escribió un usuario. Otra persona ironizó: «Ni agua pa lavar el carro, pero bueno, tengo carro moderno, panel solar, tremendo cadenón y la casa con techo de teja».

El comentario más respaldado resumió el sentir de muchos: «No es para criticar a nadie, si tú te sientes feliz con tu carro, perfecto, pero ¿no era mejor arreglar tu casa? Para tener un carro prefiero tener una casa buena».

Otros fueron todavía más directos: «¿Y el techo de zinc?», «primero comodidad en la casa y después carro» o «no hay gasolina para el juguete».

La expresión «pan con bistec» —muy usada entre cubanos para describir a alguien que presume logros mientras mantiene contradicciones evidentes— apareció repetidamente en la discusión. El creador del video respondió sin complejos: «Y orgulloso».

Ante las críticas, el usuario defendió el estado de la vivienda: «Mi vida, esa casa lo único que le falta es la placa, pero por dentro tiene de todo, son tres cuartos y corriente las 24 horas». Más adelante añadió: «Yo no le hago caso a estos envidiosos. Aquí en EEUU ninguna casa es de placa y todos vivimos rentados. El que critica estoy seguro que no tiene nada. Yo sigo enfocado en lo mío y voy por más».

Ese comentario confirmó lo que muchos ya sospechaban en redes: el protagonista reside en Estados Unidos y el vehículo fue enviado o llevado posteriormente a Cuba.

No todo fueron críticas. Muchos usuarios salieron en su defensa. «Los cubanos no cambiamos. Por eso mis logros no los publico ni los publicaré jamás. ¿Qué les cuesta alegrarse por alguien?», escribió una seguidora. Otro añadió: «La gente no soporta ver a los demás felices».

El contexto hace que la polémica cobre aún más fuerza. En medio de apagones de hasta 22 horas diarias en Cuba, los paneles solares se han convertido en una herramienta de supervivencia para miles de familias. Al mismo tiempo, importar un Toyota Corolla a la isla puede costar más de 14,500 dólares entre envío y aranceles, una cifra completamente fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

La crisis de vivienda también pesa en el debate. Cerca del 40% de las casas en Cuba se encuentra en estado regular o malo, y los techos de zinc o fibrocemento siguen siendo habituales en gran parte del país.

Más allá del carro o los paneles, el video terminó destapando una discusión mucho más profunda: la tensión constante entre los logros de la diáspora cubana y la dura realidad que se vive dentro de la isla.