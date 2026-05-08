Raúl Borges, el cubano con más de 4,000 saltos en paracaídas que salvó cerca de mil vidas en desastres

Vídeos relacionados:

Raúl Borges Rodríguez, suboficial mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias adscrito a la región militar de Holguín, acumula más de 4,000 saltos en paracaídas y ha rescatado cerca de mil personas en situaciones de peligro a lo largo de su carrera militar.

Su historia comenzó con un rechazo sistemático: entre los 15 y 16 años, la comisión médica lo declaró no apto para ser paracaidista porque «no reúne la estatura y el peso exigidos».

Persistió hasta que el instructor Alberto Font, del club de paracaidismo de la Sociedad de Educación Patriótico-Militar, lo incorporó aun con dos kilogramos por debajo del mínimo requerido.

Font tenía una convicción que guiaba su trabajo: «Héroe es quien muestra suficiente arrojo, evalúa riesgos, determina el peligro que se deriva de aquellos y toma decisiones con la certeza proporcionada por la preparación constante».

Cuando fue llamado al servicio militar, Borges ya acumulaba 20 saltos.

No imaginaba entonces que décadas después recibiría tres veces la Medalla al Valor Calixto García, la más alta condecoración de ese tipo en las fuerzas armadas cubanas.

La tercera medalla le fue conferida recientemente por el general de División Eugenio Rabilero, jefe del Ejército Oriental, durante la celebración del 65 aniversario de ese mando militar.

La distinción reconoció sus acciones durante el paso del huracán Melissa por el oriente del país en octubre de 2025.

Cuando las condiciones meteorológicas aún impedían volar helicópteros, Borges integró la agrupación que utilizó camiones pesados y medios anfibios para evacuar zonas inundadas en Cacocum, poniendo a salvo a unos 200 personas en el primer momento.

Al mejorar el tiempo, los helicópteros despegaron hacia comunidades aisladas.

En La Fortuna descendió por cable para rescatar a una mujer y sus dos hijos.

En La Tania, comunidad campesina de Urbano Noris rodeada por las aguas del río Cauto, el helicóptero aterrizó tres veces con la máxima carga posible, priorizando niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos.

El mayor foco de peligro resultó Altagracia, donde los techos de los bohíos asomaban como pequeñas islas entre las aguas turbias.

Descendió sobre el techo de una vivienda desde la que un teléfono móvil enviaba llamadas de auxilio, comprobó la resistencia de la cubierta y extrajo a cuatro personas refugiadas en una barbacoa a la que milagrosamente no había llegado el agua.

Posteriormente, la tripulación fue trasladada a Granma, donde las evacuaciones continuaban en poblaciones afectadas por la crecida del río Cauto, y realizó misiones en Guamo Viejo usando cable de acero y cesta metálica por la imposibilidad de aterrizar.

La segunda medalla la obtuvo a finales del año 2000, cuando rescató a un hombre atrapado a 72 metros de altura en la chimenea del central azucarero Roberto Ramírez Delgado, en Niquero, Granma, descendiendo por cable en medio de fuertes vientos que amenazaban con desestabilizar el helicóptero.

La primera llegó en 1989, cuando tenía apenas 19 años y era soldado raso.

Tras el naufragio de un yate en la Fosa de Bartlett, frente al aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, descendió al mar desde un helicóptero, localizó a los náufragos y los ayudó a subir a la aeronave.

Al quedar solo esperando el regreso del helicóptero, nadó hasta la costa con mar fuerza cuatro, encontró una pared de piedra de varios metros y logró escalarla con una cuerda arrojada por transeúntes, sufriendo laceraciones en el cuerpo y heridas en los pies.

El huracán Melissa, que inundó el hospital provincial de Holguín y dejó familias atrapadas en medio de las aguas, provocó la evacuación de más de 735,000 personas a nivel nacional, con Holguín y Granma entre las provincias más afectadas.

Al recibir aquella primera medalla a los 19 años, Borges sintió que «el metálico cuerpo de la medalla irradiaba un extraño calor» y comprendió desde entonces que «en desenlaces de vida o muerte, el valor no acepta repliegues».