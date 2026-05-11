Así fue el gender reveal del bebé que esperan Tekashi 6ix9ine y la cubana Aliday Alter: ¿Niño o niña?

Tekashi 6ix9ine y su novia cubana Aliday Alter revelaron que esperan un niño varón durante una espectacular fiesta celebrada en Miami, y las imágenes del evento explotaron en redes sociales.

El evento coincidió con el cumpleaños número 30 del rapero y fue transmitido en vivo a través de la plataforma Kick, con la presencia de los streamers Adin Ross, N3ON, Clavicular y Lil Pump como invitados estelares.

La escenografía fue un derroche de color y fantasía: un gran arco iris multicolor como elemento central, flores animadas estilo kawaii con caras sonrientes en tonos rosa, morado y naranja, nubes de colores, destellos de luz tipo sparkle y arcos de globos en verde, amarillo, rosa, morado, naranja y azul.

El texto «SURPRISE» presidía el decorado cuando llegó el momento más esperado de la noche.

El anuncio llegó con una explosión de humo azul, fuegos artificiales y confeti que llenaron el escenario: sería niño.

Tekashi reaccionó abriendo una botella de champán, mientras Aliday, visiblemente emocionada, compartió el momento entre abrazos y besos con el rapero ante la euforia de los presentes.

Los seguidores inundaron las publicaciones del rapero con mensajes de felicitación y bromas sobre «el mini Tekashi», imaginando ya a un bebé con cabello multicolor y su estilo colorido.

El evento también generó polémica: durante el livestream, 6ix9ine hizo comentarios sobre qué habría pasado si el bebé fuera niña, declaraciones que se viralizaron en Instagram y X generando un intenso debate y críticas masivas por parte de usuarios y medios.

Los propios streamers presentes reaccionaron con evidente incomodidad ante las palabras del rapero, aunque la revelación del niño terminó convirtiendo la noche en una celebración.

Días antes del gender reveal, Aliday había presumido su embarazo avanzado en Instagram rodeada de bolsos Hermès y joyas de lujo regalados por Tekashi, incluyendo una Birkin de piel de avestruz valorada en 36,000 dólares.

Este será el primer hijo en común de la pareja, el tercer hijo de Tekashi —quien tiene dos hijas de relaciones anteriores— y el segundo de Aliday, de 29 años, radicada en Miami.

La relación entre ambos comenzó en abril de 2025 y ha protagonizado múltiples momentos virales, desde el tatuaje del rostro de Tekashi en el cuello de Aliday hasta los constantes regalos de lujo que el rapero le prodiga públicamente.

Tekashi confirmó el embarazo el 7 de abril de 2026, apenas cinco días después de salir del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, declarando sin rodeos durante un stream: «Se quedó embarazada mientras yo estaba en la cárcel».

Cada capítulo de esta historia —la prisión, el regreso, el embarazo y ahora el gender reveal— se convierte automáticamente en tendencia, y la pareja parece haber encontrado en las redes sociales el escenario perfecto para vivir su historia a todo volumen.