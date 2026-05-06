Cubana Aliday Alter presume su embarazo tras lujosos regalos de Tekashi 6ix9ine y desata reacciones

Aliday Alter, la novia cubana de Tekashi 6ix9ine, publicó un carrusel de fotos en Instagram con el mensaje «Baby on the way» rodeada de bolsos Hermès y joyas de lujo, confirmando visualmente su embarazo avanzado.

El post llegó el mismo día en que el rapero protagonizó un despliegue de riqueza desafiando a los llamados «infladores» de Miami, mostrando un recibo de compra de bolso Hermès valorado en 36,000 dólares presumiendo también de cadenas.

En las imágenes, Aliday aparece vistiendo un vestido corto azul celeste, con una cadena cubana «iced out» de la marca VOBARA con colgantes en forma de mini bolsos Birkin en verde esmeralda, azul celeste y rosa fucsia. Una versión mini de la de su pareja.

Junto a ella aparece Tekashi sin camisa, cubierto de tatuajes, con gorra naranja de Louis Vuitton y pantalones verdes fluorescentes, sosteniendo una Birkin azul de piel de avestruz y una mini Kelly rosa fucsia de Hermès.

Aliday, por su parte, porta en las fotos una Birkin roja de piel de avestruz y una Kelly azul, ambas de Hermès, en un despliegue que los seguidores no tardaron en bautizar como «Mom Hermès».

El embarazo fue confirmado públicamente por Tekashi el 7 de abril, apenas cinco días después de salir de prisión, durante un stream con los influencers Adin Ross y N3on, donde reveló: «Se quedó embarazada mientras yo estaba en la cárcel».

Este será el primer hijo en común de la pareja, el tercero de Tekashi —quien tiene dos hijas de relaciones anteriores— y el segundo de Aliday, de 29 años, radicada en Miami.

La joven cubana también publicó en sus historias de Instagram una encuesta preguntando a sus seguidores si el bebé sería niño o niña, lo que disparó el debate en los comentarios con el «Team Girl» dominando por los colores rosados de los accesorios.

Las reacciones al post fueron masivas y divididas: mientras la mayoría celebró el embarazo con mensajes de bendiciones, otros optaron por el humor y la ironía. Otro de los más aplaudidos, con 308 «me gusta», fue: «A Yailin no le gustó esa foto», en referencia a la cantante cubana Yailin La Más Viral, expareja del rapero.

También abundaron los mensajes de apoyo: «Ella sí merece todos los regalos, todo el oro y plata, bolsas de diseñador y mucho más», escribió alguien, mientras otro comentó: «Que venga con mucha salud, y que sea una princesita bella como la mamá».

El despliegue de lujo resulta especialmente llamativo considerando que el IRS subastó en febrero de 2025 más de 40 artículos de joyería y bolsos del rapero para cobrar deudas fiscales, incluyendo una cadena con el nombre de Yailin valorada en 27,000 dólares.

El regreso ostentoso de Tekashi con Birkins y cadenas «iced out» apenas un mes después de salir del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es leído por muchos como una declaración de resurrección económica y mediática.