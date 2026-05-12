¿Transición democrática en Cuba incluirá a los castristas? Responde ex colaboradora de Marco Rubio

Alejandra Franganillo, analista política de origen cubano y ex practicante en la oficina del entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado, planteó en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, una postura que ella misma reconoció como polémica. A su juicio, una transición democrática en Cuba no puede excluir de antemano a quienes apoyaron o formaron parte del castrismo, siempre que no hayan cometido crímenes.

Franganillo, nacida en San Juan, Puerto Rico, en una familia de origen cubano, y miembro del Cuba Study Group en Washington D.C., trazó una secuencia para el cambio en la isla: primero la estabilización económica, luego la construcción de una sociedad civil que se convierta en instituciones, y solo entonces la transición democrática formal.

«No es que sea una recuperación solo económica, sino primero que la economía nos lleve a ese paso de estabilización, crear una sociedad civil, que esa sociedad civil se convierta en instituciones, y después hablamos de una transición democrática cuando estén las bases, cuando esté la cultura, cuando esté el conocimiento», afirmó.

Sobre si ese proceso puede ocurrir con el castrismo aún presente, fue directa: «Ese tránsito por la estabilización y la recuperación la hacemos con los castros o sin los castros o con el castrismo, porque pueden ser también otros de ellos».

Para respaldar su argumento, recurrió al ejemplo de Chile, donde la Constitución vigente es la de Pinochet, que «tiene garantías lamentablemente hacia las personas que fueron opresores», y aún así ese país transitó hacia la democracia.

«En Chile todavía existen personas y bases que apoyan a Pinochet. Y en Cuba va a haber bases que todavía van a apoyar la revolución», dijo, para concluir: «La democracia significa la inclusión de todos y a veces tenemos que incluir a personas con las que no estamos de acuerdo».

Sin embargo, Franganillo fue categórica en trazar una línea roja entre simpatizantes y represores. «Para crear una transición de verdad, las personas que sí cometieron daños, horrores, tienen que pagar y recibir el peso de la ley», sostuvo.

Como modelo de justicia, propuso las comisiones de verdad, citando la experiencia colombiana. «Lo que sí es muy importante es que la memoria histórica permanezca; que haya comisiones de verdad como en la Comisión de Colombia».

La analista subrayó la urgencia de garantías para quienes han sufrido la represión del régimen. «Tiene que haber una garantía y tiene que haber una paz para todas las personas que han sufrido, sobre todo esos presos políticos que llevan 5, 10, 15... bueno, no sé cuánto, en esas condiciones simplemente por pensar diferente».

La distinción que establece Franganillo separa a quienes ejercieron represión activa —que deben rendir cuentas ante la ley— de quienes simplemente fueron miembros del Partido Comunista o simpatizantes de la revolución sin haber cometido crímenes, a quienes considera integrables en una Cuba democrática.

Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima presión de la administración Trump-Rubio contra el régimen cubano. En los últimos meses, Rubio anunció sanciones contra 12 funcionarios cubanos y siete entidades militares y de seguridad, incluyendo GAESA, en un paquete que se suma las decenas de sanciones acumuladas desde enero de 2025.

Franganillo, quien realizó sus prácticas en la oficina de Rubio cuando era senador, representa una voz que, desde ese mismo entorno político, introduce matices sobre cómo debe construirse la Cuba post-castrista: con juicios para los represores, pero sin excluir a quienes simplemente creyeron en la revolución.