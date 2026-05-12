Ciego de Ávila anuncia a nuevo director del equipo de béisbol tras fallecimiento de Dany Miranda

Vídeos relacionados:

Franklin López Agustín fue designado nuevo manager de los Tigres de Ciego de Ávila para la próxima 65 Serie Nacional de Béisbol, según anunció el periódico Invasor, y ocupar la vacante dejada tras el fallecimiento de Dany Miranda Agramonte.

Miranda murió el 5 de abril en el Hospital Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila, a los 47 años, por complicaciones postquirúrgicas derivadas de una grave afección intestinal. La tragedia se agravó días después cuando su padre, Omar Miranda Burgos, de 72 años, falleció también tras el entierro de su hijo, sin poder superar el impacto emocional de la pérdida.

López Agustín es descrito como uno de los peloteros emblemáticos de una generación que le dio grandes glorias a la afición avileña.

Tras su retiro como atleta, el llamado «violeteño» no se alejó del béisbol, también dirigió al equipo de Primero de Enero en una lid provincial y desde hace varios años ocupa el cargo de jefe de cátedra de béisbol del municipio.

Captura de Facebook/Tigres Avileños

La Dirección Provincial de Deportes realizó un análisis pormenorizado antes de tomar la decisión, evaluando una propuesta de la Comisión de béisbol que incluía también a Mario Vega, Darío Cid y Jesús Echarte, actual comisionado provincial.

Vega y Cid no fueron considerados porque «manifestaron no estar en condiciones en estos momentos de asumir la responsabilidad», según informó el Invasor.

Echarte, por su parte, fue descartado por el valioso trabajo que realiza al frente de la Comisión Provincial y porque forma parte del equipo de dirección del equipo Cuba de softbol que asistirá a los próximos Juegos Centroamericanos en República Dominicana.

Dany Miranda fue una de las figuras más queridas del béisbol avileño. Como jugador de los Tigres, integró el equipo Cuba que ganó el oro olímpico en Atenas 2004 y también fue campeón en la Copa del Mundo Sub-15 de Mazatlán 1994, la Copa del Mundo Juvenil de Cuba 1996 y la Universiade de Italia 2002.

Acumuló 1,009 hits con promedio de .290 antes de retirarse del béisbol activo.

Como manager, Miranda llevó a los Tigres al título en la III Liga Élite de Béisbol Cubano y fue designado director del equipo nacional Sub-23, con el que logró la clasificación para los Campeonatos Mundiales de la categoría en 2026.

Los Tigres de Ciego de Ávila cuentan con tres títulos en Series Nacionales, todos conquistados bajo la dirección de Roger Machado: la LI edición (2011-12), la LIV y la LV (2015-16).

López Agustín asume ahora el reto de conducir al equipo en una nueva temporada, cargando con el peso de una pérdida que conmocionó al béisbol cubano y a toda la afición avileña.