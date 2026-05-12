Haniset Rodríguez revela que estuvo varios días hospitalizada: «Estuve al borde de la muerte»

La modelo e influencer cubana Haniset Rodríguez alarmó a sus seguidores en Instagram al revelar que estuvo a punto de perder la vida tras inyectarse Mounjaro (tirzepatida), el popular medicamento para la diabetes que se ha convertido en tendencia entre celebridades e influencers para adelgazar.

En una serie de historias publicadas en su cuenta @hanisetrodriguez, la cubana radicada en Miami confesó en primera persona lo que vivió: «Estuve al borde de la muerte. Por esas inyecciones que se ponen ahora como si no pasa nada».

Haniset nombró el medicamento sin rodeos: «Sí, el Mounjaro (tirzepatida). Lo digo para crear conciencia».

La reacción que sufrió fue devastadora. Según sus propias palabras, «tuve una intoxicación severa que derivó en anafilaxia (horrible), se deformó mi rostro y en mi cuerpo parecía lepra literal. No le deseo eso a nadie».

La influencer estuvo varios días hospitalizada antes de poder recuperarse. «Yo logré salir ilesa de ese mal momento, estuve varios días hospitalizada. Pero la pasé muy mal y no me gustaría que le suceda a nadie más», escribió.

Captura de Instagram / Haniset Rodríguez

En otra de sus historias, Haniset compartió información sobre los riesgos del medicamento, que advierte que «la tirzepatida puede causar reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia (reacción potencialmente mortal) y angioedema, aunque son poco frecuentes».

Su mensaje final fue una advertencia directa: «Mi recomendación es que no hagan caso a ciegas, busquen, lean bien, antes de tomar la decisión de meter una pastilla, inyecciones, etc., a su cuerpo».

El caso de Haniset se enmarca en el auge global del uso de inyecciones como Mounjaro y Ozempic entre figuras públicas para perder peso, aunque estos fármacos fueron diseñados originalmente para pacientes con diabetes tipo 2. Mounjaro fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en mayo de 2022 para diabetes y en noviembre de 2023 para obesidad.

No es la primera vez que Haniset protagoniza un episodio que sacude a sus seguidores. En octubre de 2025, la influencer denunció una estafa inmobiliaria millonaria en Cape Coral, Florida, que afectó a más de 11 familias, y en febrero de 2026 relató haber presenciado un accidente fatal mientras conducía por la I-95 de Miami.

Cada vez más figuras públicas están alzando la voz sobre los riesgos reales detrás de estos métodos para adelgazar, recordando que cualquier tratamiento médico debe realizarse siempre bajo supervisión profesional.