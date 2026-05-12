Haniset Rodríguez revela que estuvo varios días hospitalizada: «Estuve al borde de la muerte»

La modelo e influencer cubana Haniset Rodríguez alarmó a sus seguidores en Instagram al revelar que estuvo a punto de perder la vida tras inyectarse Mounjaro (tirzepatida), el popular medicamento para la diabetes que se ha convertido en tendencia entre celebridades e influencers para adelgazar.
En una serie de historias publicadas en su cuenta @hanisetrodriguez, la cubana radicada en Miami confesó en primera persona lo que vivió: «Estuve al borde de la muerte. Por esas inyecciones que se ponen ahora como si no pasa nada».
Haniset nombró el medicamento sin rodeos: «Sí, el Mounjaro (tirzepatida). Lo digo para crear conciencia».
La reacción que sufrió fue devastadora. Según sus propias palabras, «tuve una intoxicación severa que derivó en anafilaxia (horrible), se deformó mi rostro y en mi cuerpo parecía lepra literal. No le deseo eso a nadie».
La influencer estuvo varios días hospitalizada antes de poder recuperarse. «Yo logré salir ilesa de ese mal momento, estuve varios días hospitalizada. Pero la pasé muy mal y no me gustaría que le suceda a nadie más», escribió.
En otra de sus historias, Haniset compartió información sobre los riesgos del medicamento, que advierte que «la tirzepatida puede causar reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia (reacción potencialmente mortal) y angioedema, aunque son poco frecuentes».
Su mensaje final fue una advertencia directa: «Mi recomendación es que no hagan caso a ciegas, busquen, lean bien, antes de tomar la decisión de meter una pastilla, inyecciones, etc., a su cuerpo».
El caso de Haniset se enmarca en el auge global del uso de inyecciones como Mounjaro y Ozempic entre figuras públicas para perder peso, aunque estos fármacos fueron diseñados originalmente para pacientes con diabetes tipo 2. Mounjaro fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en mayo de 2022 para diabetes y en noviembre de 2023 para obesidad.
No es la primera vez que Haniset protagoniza un episodio que sacude a sus seguidores. En octubre de 2025, la influencer denunció una estafa inmobiliaria millonaria en Cape Coral, Florida, que afectó a más de 11 familias, y en febrero de 2026 relató haber presenciado un accidente fatal mientras conducía por la I-95 de Miami.
Cada vez más figuras públicas están alzando la voz sobre los riesgos reales detrás de estos métodos para adelgazar, recordando que cualquier tratamiento médico debe realizarse siempre bajo supervisión profesional.
Preguntas frecuentes sobre el uso de Mounjaro y los riesgos para la salud de Haniset Rodríguez
CiberCuba te lo explica:
¿Qué le ocurrió a Haniset Rodríguez tras inyectarse Mounjaro?
Haniset Rodríguez sufrió una intoxicación severa que derivó en anafilaxia, una reacción alérgica grave que casi le cuesta la vida. Estuvo varios días hospitalizada debido a la deformación de su rostro y síntomas que comparó con lepra.
¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de Mounjaro (tirzepatida)?
El uso de Mounjaro puede causar reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia y angioedema. Aunque estas reacciones son poco frecuentes, son potencialmente mortales y deben ser consideradas antes de su uso. La tirzepatida fue originalmente diseñada para pacientes con diabetes tipo 2.
¿Por qué Haniset Rodríguez decidió compartir su experiencia pública con Mounjaro?
Haniset Rodríguez compartió su experiencia para crear conciencia sobre los riesgos de usar inyecciones para adelgazar sin supervisión médica. Advirtió a sus seguidores de los peligros potenciales y recomendó investigar y considerar cuidadosamente antes de seguir tendencias de salud populares.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante el testimonio de Haniset Rodríguez?
Los seguidores de Haniset reaccionaron con preocupación y agradecimiento por su valentía al compartir una experiencia tan personal y peligrosa. Su testimonio ha sido parte de un creciente movimiento de figuras públicas que advierten sobre los riesgos de métodos no regulados para perder peso.
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