Marc Anthony sorprende a Nadia Ferreira con una celebración de ensueño por su cumpleaños y el Día de las Madres

Nadia Ferreira vivió el pasado domingo una de las celebraciones más especiales de su vida: su cumpleaños número 27 coincidió con el Día de las Madres, y su esposo, Marc Anthony, transformó su mansión en un escenario de ensueño para honrar ambas fechas a la vez.

La modelo paraguaya compartió en Instagram un carrusel de imágenes y videos que capturó cada detalle de la sorpresa, acompañado de unas palabras que resumieron el espíritu del momento: «Doble festejo. Día de las Madres y mi cumpleaños. Me siento feliz, agradecida y muy bendecida. Gracias amor por esta sorpresa tan especial @marcanthony».

La decoración, de una elegancia cinematográfica, convirtió la sala de la residencia en un jardín de lujo: arreglos florales monumentales en tonos rosa fucsia, rosa pálido y borgoña —hortensias, rosas y orquídeas— cubrían la chimenea de piedra travertino, mientras globos blancos y crema flotaban en el ambiente y pétalos de rosa alfombraban el suelo.

El elemento central de la celebración fue un pastel de dos pisos, blanco con textura, adornado con mariposas rosas y velas doradas, acompañado de orquídeas. Fotografías en blanco y negro de gran formato de Nadia decoraban las paredes, añadiendo un toque íntimo y personal a la puesta en escena.

Nadia lució un maxi vestido estampado de estilo psicodélico en tonos rosa, naranja, marrón y verde oliva —reminiscente a las creaciones de Emilio Pucci— que realzaba con gracia su embarazo avanzado. En sus historias de Instagram, la modelo añadió: «Me desperté con esto. Eres el mejor, amor. Gracias por hacerme sentir tan especial. ¡Un año más de vida!».

El momento más emotivo de la publicación quedó capturado en una imagen donde Marc Anthony, Nadia y su pequeño hijo Marquito —Marco Antonio, nacido en junio de 2023— se abrazan y besan en el suelo, rodeados de flores y pétalos, con el niño abrazando el vientre de su madre con ternura.

La celebración adquiere una dimensión aún más significativa por el contexto familiar: Nadia y Marc Anthony esperan su segunda hija, cuyo sexo fue revelado el 27 de marzo mediante fotos en un yate de lujo donde la modelo sostenía zapatitos rosas. Esta será el octavo hijo del cantante puertorriqueño.

Con cada celebración, Marc Anthony y Nadia Ferreira reafirman su lugar como una de las parejas más sofisticadas y queridas del entretenimiento latino, donde el lujo, el amor y la familia se entrelazan con una naturalidad que enamora a millones.