Expertos analizan el escenario actual entre EE.UU. y Cuba: «Ya no se piden mejoras, sino un cambio de sistema»

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El politólogo Julio Shiling y el exoficial de inteligencia cubana José Cohen analizaron este martes en el programa «La Noche» de NTN24 la escalada de presión de la administración Trump contra el régimen cubano, y coincidieron en que la demanda popular dentro de la isla ha superado cualquier reclamo material, señalando lo que exige el pueblo cubano es un cambio de sistema.

El debate se produjo en una jornada cargada de señales. Donald Trump calificó a Cuba de «nación fallida» tanto en Truth Social como ante la prensa en la Casa Blanca. «Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar», escribió. Horas después fue más directo: «No les va bien. Cuba no le va bien. Es una nación fallida y hablaremos de Cuba en el momento oportuno».

Ese mismo día, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso, en una audiencia impulsada por el congresista Mario Díaz-Balart, que el régimen cubano representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hegseth señaló que buques de guerra rusos, incluido el submarino Kazán, han utilizado repetidamente los puertos cubanos, y que «es probable también que los chinos estén ahí».

En el programa, y desde La Habana, la periodista independiente Yoani Sánchez reportó la desesperación de la población. «Los apagones en La Habana están durando 12, 14, 16 horas y más. En realidad nuestras vidas transcurren entre unas pocas horas de electricidad y el resto la penumbra», describió. La noche del lunes, vecinos del barrio de Luyanó protagonizaron un cacerolazo en protesta por los cortes. Sánchez interpretó esas protestas como algo más profundo: «La gente se siente atrapada en un sistema disfuncional, absolutamente agotado, que es irreformable».

Shiling fue contundente: «Ya no es buscar vías de mejoramiento con asistencia internacional humanitaria o bienes materiales. Ya abiertamente es un cambio de sistema, que se vayan y que se vayan con el sistema». El politólogo agregó que Trump está llegando al convencimiento de que una salida pactada con el régimen no es posible, y que los patrones de actividad militar apuntan a un operativo.

Según datos de Flightradar24, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han ejecutado al menos 25 vuelos de reconocimiento cerca de Cuba desde el 4 de febrero, usando drones y aviones tripulados, replicando patrones previos a operativos en Venezuela e Irán.

Cohen identificó cuatro bases de inteligencia de señales presuntamente operadas por China en la isla: Bejucal, El Salado en Santiago de Cuba, Calabazar y El Oajay. «China es la opción que ha encontrado Cuba para seguir desarrollando el trabajo hostil contra Estados Unidos», afirmó. Un exagente cubano confirmó desde el exilio que la isla no recibe equipamiento militar desde 1982, carece de defensa antiaérea y que Rusia pasó de enviar ocho barcos de combustible al mes a solo tres en lo que va de 2026.

En el plano político, la congresista María Elvira Salazar respondió al mensaje de Trump en X: «Los cubanos en la isla están esperando. Los cubanos en Miami están esperando. Esperamos que usted dé la orden y se hará con Marco Rubio abriendo el camino». El senador Rick Scott también confirmó su respaldo a las decisiones de Trump, exigiendo liberación de todos los presos políticos y elecciones libres.

El 7 de mayo, el Departamento de Estado sancionó a GAESA y a Moa Nickel S.A., acusando al conglomerado militar de controlar aproximadamente 20,000 millones de dólares en activos ilícitos, con plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren sus vínculos bajo amenaza de sanciones secundarias.