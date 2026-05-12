Analista militar sobre movimientos de EE.UU. cerca de Cuba: «El que no quiera creerlo es porque no lo está viendo»

Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval con 37 años de servicio en el ejército estadounidense. Foto © Captura de Video/Youtube/NTN24.

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Un exoficial de inteligencia naval de la Armada estadounidense advirtió este lunes que hay un claro incremento de operaciones de inteligencia militar de EE.UU. en las aguas y costas de Cuba, con patrones que replica los observados antes de ofensivas militares estadounidenses en Venezuela e Irán.

El comandante Jesús Romero, con 37 años de servicio en el ejército de EE.UU. y exsubdirector de inteligencia de las fuerzas navales del Comando Sur, hizo las declaraciones en el programa «La Tarde» de NTN24, donde analizó la acumulación de señales que apuntan a un cambio sustancial en la política de seguridad hemisférica hacia Cuba.

Según datos públicos de aviación, desde el 4 de febrero la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han ejecutado al menos 25 vuelos de reconocimiento —con aviones tripulados y drones— cerca de La Habana y Santiago de Cuba.

«Estamos viendo proporcionalmente un incremento en vuelos de colección de inteligencia», afirmó Romero, quien añadió que «desde el año pasado, cuando empezamos a ver el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela, la gran mayoría de las plataformas militares norteamericanas estaban enfocadas obviamente en la cuenca del Caribe».

El detonante inmediato del análisis fue una fotografía difundida por el Comando Sur durante la Conferencia de Jefes de Misión celebrada del 5 al 7 de mayo en Doral, Florida, que muestra al secretario de Estado Marco Rubio junto al general Francis L. Donovan con un prominente mapa de Cuba de fondo y el lema «¡Paz a través de la Fuerza!» proyectado en pantalla.

Romero subrayó que la presencia del propio secretario de Estado en ese tipo de reunión —que normalmente convoca a embajadores— «no es normal».

«Cuando tú ves este tipo de reunión donde ya está participando el propio secretario de Estado, estamos hablando de algo que es de suma importancia para el gobierno norteamericano», declaró el analista.

El 6 de mayo, Rubio reconoció desde el podio de prensa de la Casa Blanca que la reunión «tenía que ver algo con Cuba», aunque se negó a revelar detalles.

Romero estableció además un contraste histórico. Un centro de inteligencia en Norfolk, Virginia, que monitoreaba Cuba y Haití, cerró hace años y «el enfoque hacia Cuba como que más o menos trascendió a casi nada» durante un largo período.

La administración Trump ha revertido ese abandono con una escalada sostenida. El 20 de enero de 2025 reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el 29 de enero de 2026 declaró a la isla «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional, y desde entonces ha impuesto más de 240 sanciones e interceptado al menos siete tanqueros que han reducido las importaciones de combustible cubano entre un 80% y 90%.

Las aeronaves documentadas en los vuelos incluyen el dron MQ-4C Triton, el avión de inteligencia de señales RC-135V/W Rivet Joint y los P-8A Poseidon de patrullaje marítimo, todos visibles en rastreadores civiles de aviación como Flightradar24 y ADS-B Exchange.

El dron espía volvió a rodear Cuba en plena tensión la semana pasada, y el 8 de mayo Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

Respecto a si Cuba podría enfrentar un escenario similar al venezolano, Romero fue directo: «Yo creo que vamos a ver algún tipo de operación, yo creo que vamos a ver algún tipo de acción por parte de los Estados Unidos».

Aunque las declaraciones del exoficial apuntan a un escenario de creciente presión militar sobre Cuba, el propio Departamento de Estado aseguró este lunes que Donald Trump “preferiría una solución diplomática” para la crisis en la isla. No obstante, Washington advirtió que no permitirá que Cuba “se deteriore hasta convertirse en una amenaza aún más grave para la seguridad nacional de Estados Unidos”, según declaraciones divulgadas por Axios.