La dura confesión de un cubano: "Recojo cosas de la basura para poder comer algo"

Cubano come lo que es capaz de recoger de la basura

Un cubano identificado como Basilio Plasencia, residente de La Habana, conmovió a cientos de personas en redes sociales tras revelar que busca comida y objetos reutilizables en los basureros de La Habana para poder sobrevivir en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

La historia fue dada a conocer por Lizardo Bello González, quien compartió un video conversando con el hombre mientras revisaba desechos en una esquina del barrio.

Según explicó, diariamente sale a buscar materias primas, frascos de perfume y cualquier objeto que pueda vender para obtener algo de dinero, aunque admitió que en ocasiones ha tenido que comer alimentos encontrados en la basura por hambre.

“En algunas ocasiones cojo pan de la basura y me lo como porque tengo hambre”, confesó el hombre durante el video, mientras detallaba las difíciles condiciones en las que vive desde hace años.

Aseguró que no cuenta con apoyo familiar cercano en Cuba y que sobrevive prácticamente solo. Explicó que perdió a sus padres y a sus abuelos, mientras que una hermana residente en Estados Unidos lo ayuda únicamente a cubrir el alquiler de la vivienda.

“Con el dinero que ella me da y lo poco que consigo no me alcanza para comprar comida”, lamentó.

Uno de los momentos más duros del testimonio ocurrió cuando contó que tiene un hijo de apenas 12 años encarcelado.

Según relató, el menor fue manipulado por un adulto que le dio dinero y drogas para que incendiara un tanque de basura, hecho por el que terminó procesado.

“Tengo un chamaco preso y solamente el transporte para ir a verlo me cuesta más de tres mil pesos”, dijo.

El hombre afirmó que nunca ha tenido problemas de alcoholismo ni conductas delictivas y defendió que, pese a la necesidad extrema, jamás ha salido a robar.

“Yo no soy borracho ni vicioso, soy una persona normal, pero tengo esta necesidad y todos los días ando en los basureros”, expresó.

Durante la conversación, Lizardo Bello destacó precisamente ese aspecto y aseguró que muchas personas, ante circunstancias similares, optarían por delinquir.

“Tú estás tratando de buscar algo sin hacerle daño a nadie y eso no lo hace cualquiera”, le comentó.

También denunció que ha sido perseguido por la policía mientras revisaba desperdicios en busca de comida o materiales reciclables.

Según contó, incluso ha recibido multas de hasta 10 mil pesos por esa práctica. “Después he tenido que seguir andando más en la basura para poder pagar la multa”, afirmó.

El creador de contenido anunció que intentará recaudar ayuda para el hombre y otras personas vulnerables de la comunidad de La Lisa, donde reside.

Explicó además que comenzará un proyecto de apoyo social en el barrio y pidió colaboración a quienes puedan donar alimentos, ropa o dinero.

El video vuelve a poner sobre la mesa la realidad de muchos cubanos golpeados por la inflación, la escasez y los bajos salarios, en un contexto donde cada vez son más frecuentes las escenas de personas revisando contenedores de basura en busca de comida o artículos para revender.