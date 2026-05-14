La dura confesión de un cubano: "Recojo cosas de la basura para poder comer algo"

Un cubano identificado como Basilio Plasencia, residente de La Habana, conmovió a cientos de personas en redes sociales tras revelar que busca comida y objetos reutilizables en los basureros de La Habana para poder sobrevivir en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La historia fue dada a conocer por Lizardo Bello González, quien compartió un video conversando con el hombre mientras revisaba desechos en una esquina del barrio.
Según explicó, diariamente sale a buscar materias primas, frascos de perfume y cualquier objeto que pueda vender para obtener algo de dinero, aunque admitió que en ocasiones ha tenido que comer alimentos encontrados en la basura por hambre.
“En algunas ocasiones cojo pan de la basura y me lo como porque tengo hambre”, confesó el hombre durante el video, mientras detallaba las difíciles condiciones en las que vive desde hace años.
Aseguró que no cuenta con apoyo familiar cercano en Cuba y que sobrevive prácticamente solo. Explicó que perdió a sus padres y a sus abuelos, mientras que una hermana residente en Estados Unidos lo ayuda únicamente a cubrir el alquiler de la vivienda.
“Con el dinero que ella me da y lo poco que consigo no me alcanza para comprar comida”, lamentó.
Uno de los momentos más duros del testimonio ocurrió cuando contó que tiene un hijo de apenas 12 años encarcelado.
Según relató, el menor fue manipulado por un adulto que le dio dinero y drogas para que incendiara un tanque de basura, hecho por el que terminó procesado.
“Tengo un chamaco preso y solamente el transporte para ir a verlo me cuesta más de tres mil pesos”, dijo.
El hombre afirmó que nunca ha tenido problemas de alcoholismo ni conductas delictivas y defendió que, pese a la necesidad extrema, jamás ha salido a robar.
“Yo no soy borracho ni vicioso, soy una persona normal, pero tengo esta necesidad y todos los días ando en los basureros”, expresó.
Durante la conversación, Lizardo Bello destacó precisamente ese aspecto y aseguró que muchas personas, ante circunstancias similares, optarían por delinquir.
“Tú estás tratando de buscar algo sin hacerle daño a nadie y eso no lo hace cualquiera”, le comentó.
También denunció que ha sido perseguido por la policía mientras revisaba desperdicios en busca de comida o materiales reciclables.
Según contó, incluso ha recibido multas de hasta 10 mil pesos por esa práctica. “Después he tenido que seguir andando más en la basura para poder pagar la multa”, afirmó.
El creador de contenido anunció que intentará recaudar ayuda para el hombre y otras personas vulnerables de la comunidad de La Lisa, donde reside.
Explicó además que comenzará un proyecto de apoyo social en el barrio y pidió colaboración a quienes puedan donar alimentos, ropa o dinero.
El video vuelve a poner sobre la mesa la realidad de muchos cubanos golpeados por la inflación, la escasez y los bajos salarios, en un contexto donde cada vez son más frecuentes las escenas de personas revisando contenedores de basura en busca de comida o artículos para revender.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Basilio Plasencia Aschon busca comida en la basura?
Basilio busca comida en la basura porque la crisis económica en Cuba le impide obtener suficiente dinero para alimentarse adecuadamente. Vive solo, sin apoyo familiar cercano, y a pesar de la ayuda de una hermana para el alquiler, sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
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¿Qué papel juega la policía en la situación de personas como Basilio que buscan en la basura?
Basilio ha denunciado ser perseguido por la policía mientras busca entre los desperdicios, llegando a recibir multas de hasta 10,000 pesos por esta práctica. La policía, en lugar de ofrecer ayuda, lo penaliza por intentar sobrevivir.
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¿Cómo está afectando la crisis económica a la población cubana en general?
La crisis económica en Cuba ha llevado a un aumento de la pobreza extrema, con muchas personas, incluidos niños, buscando alimentos y materiales reciclables en la basura. El costo de vida es insostenible para la mayoría, y la escasez de productos básicos es común en las tiendas, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad extrema.
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¿Qué están haciendo las personas en Cuba para sobrellevar la crisis alimentaria?
Ante la crisis alimentaria, muchas personas se ven obligadas a buscar comida entre los desperdicios, mientras que otras dependen de la ayuda externa, como remesas de familiares en el extranjero. La situación ha llevado a una dependencia creciente de ayudas externas y a la búsqueda de formas alternativas de sustento, como recoger materiales para reciclar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.